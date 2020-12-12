https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588955170.html
В центре Гамалеи оценили надежность вакцины "Спутник V" на 96 процентов
В центре Гамалеи оценили надежность вакцины "Спутник V" на 96 процентов
Вакцина "Спутник V" на 96% гарантирует, что привитый не заболеет коронавирусом, если все же это случится, то болезнь пройдет в гораздо более легкой форме, чем в РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T21:53
2020-12-12T21:53
2020-12-12T21:53
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" на 96% гарантирует, что привитый не заболеет коронавирусом, если все же это случится, то болезнь пройдет в гораздо более легкой форме, чем в случае если прививки не было бы, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Вакцина гарантирует на 96% то, что вы не заболеете, 4% - да, возможно",- сказал Гинцбург в эфире программы "Соловьев Live".Он уточнил, что если человек был привит, но попал в эти 4%, заболевание пройдет в гораздо более мягкой форме, скорее всего, в виде насморка, кашля, может быть с небольшой температурой, а в легкие возбудитель не опустится.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201212/vaktsiny-1588952432.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество