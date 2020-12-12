COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Власти Украины получили одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил в субботу главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина рассчитывает получить первую партию препарата в первом полугодии 2021 года.
"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Украина уже 100% получит более 8 миллионов доз вакцины бесплатно, а также шприцы для инъекций. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки", - написал Ляшко в своем Facebook.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.
По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине заболели 885 039 человек, выздоровел 494 001 человек, летальных исходов - 14 998. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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