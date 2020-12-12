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NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США дало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T05:34
2020-12-12T05:34
2020-12-12T05:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США дало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer, сообщает издание New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники."Решение означает, что миллионы людей начнут получать вакцину в течение ближайших дней", - сообщает газета. Информация о получении лицензии предоставлена тремя анонимными источниками.В четверг комитет экспертов при FDA проголосовал за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech.Сообщалось, что первыми препарат должны получить медики и пожилые люди, а доставка вакцины начнется в течение 24 часов после получения лицензии на ее использование.Президент США Дональд Трамп ранее призвал FDA немедленно выдать разрешение на использование вакцины. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США
дало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса
Pfizer, сообщает издание New York Times
со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"Решение означает, что миллионы людей начнут получать вакцину в течение ближайших дней", - сообщает газета. Информация о получении лицензии предоставлена тремя анонимными источниками.
В четверг комитет экспертов при FDA проголосовал за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech.
Сообщалось, что первыми препарат должны получить медики и пожилые люди, а доставка вакцины начнется в течение 24 часов после получения лицензии на ее использование.
Президент США Дональд Трамп
ранее призвал FDA немедленно выдать разрешение на использование вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.