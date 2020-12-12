https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588875056.html

NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях

NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США дало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T05:34

2020-12-12T05:34

2020-12-12T05:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США дало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer, сообщает издание New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники."Решение означает, что миллионы людей начнут получать вакцину в течение ближайших дней", - сообщает газета. Информация о получении лицензии предоставлена тремя анонимными источниками.В четверг комитет экспертов при FDA проголосовал за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech.Сообщалось, что первыми препарат должны получить медики и пожилые люди, а доставка вакцины начнется в течение 24 часов после получения лицензии на ее использование.Президент США Дональд Трамп ранее призвал FDA немедленно выдать разрешение на использование вакцины. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире