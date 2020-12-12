https://ria.ru/20201212/ugroza-1588876973.html

National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО

National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО

Американское издание The National Interest перечислило пять особенностей российского истребителя пятого поколения Су-57, которые делают из него "реальную... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T07:33

2020-12-12T07:33

2020-12-12T14:56

россия

су-57

воздушно-космические силы россии

нато

сша

в мире

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американское издание The National Interest перечислило пять особенностей российского истребителя пятого поколения Су-57, которые делают из него "реальную угрозу" для НАТО.Одним из преимуществ Су-57 является его аэродинамика, указывает автор материала. Так, конструкция истребителя обеспечивает ему высочайший уровень маневренности и отличные характеристики для ведения воздушного боя.Другая особенность боевой машины — это огневая мощь, продолжает он. Су-57 может применять разнообразные ракеты класса "воздух — воздух", а также вооружение для поражения наземных целей, пишет автор.Еще одной отличительной чертой российского истребителя является его цена. Как указывает The National Interest, за последние годы России удалось значительно снизить стоимость Су-57, что позволило оптимизировать процесс его производства.Среди преимуществ боевой машины также выделяется ее способность противодействовать "особо важным целям". Авионика Су-57 позволяет ему эффективно отслеживать противника, включая летательные аппараты, созданные по стелс-технологии, отмечает автор.Последняя из перечисленных особенностей российского истребителя — это возможность его использования совместно с тяжелым беспилотником С-70 "Охотник". По словам автора, этот БПЛА разрабатывался в качестве ведомого для истребителя, который сможет улучшить его боевые возможности.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.

https://ria.ru/20201010/su-57-1579164285.html

https://ria.ru/20201202/pvo-1587359147.html

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россия, су-57, воздушно-космические силы россии, нато, сша, в мире