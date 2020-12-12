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National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
Американское издание The National Interest перечислило пять особенностей российского истребителя пятого поколения Су-57, которые делают из него "реальную... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T07:33
2020-12-12T14:56
россия
су-57
воздушно-космические силы россии
нато
сша
в мире
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американское издание The National Interest перечислило пять особенностей российского истребителя пятого поколения Су-57, которые делают из него "реальную угрозу" для НАТО.Одним из преимуществ Су-57 является его аэродинамика, указывает автор материала. Так, конструкция истребителя обеспечивает ему высочайший уровень маневренности и отличные характеристики для ведения воздушного боя.Другая особенность боевой машины — это огневая мощь, продолжает он. Су-57 может применять разнообразные ракеты класса "воздух — воздух", а также вооружение для поражения наземных целей, пишет автор.Еще одной отличительной чертой российского истребителя является его цена. Как указывает The National Interest, за последние годы России удалось значительно снизить стоимость Су-57, что позволило оптимизировать процесс его производства.Среди преимуществ боевой машины также выделяется ее способность противодействовать "особо важным целям". Авионика Су-57 позволяет ему эффективно отслеживать противника, включая летательные аппараты, созданные по стелс-технологии, отмечает автор.Последняя из перечисленных особенностей российского истребителя — это возможность его использования совместно с тяжелым беспилотником С-70 "Охотник". По словам автора, этот БПЛА разрабатывался в качестве ведомого для истребителя, который сможет улучшить его боевые возможности.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
https://ria.ru/20201010/su-57-1579164285.html
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россия, су-57, воздушно-космические силы россии, нато, сша, в мире

National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО

07:33 12.12.2020 (обновлено: 14:56 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американское издание The National Interest перечислило пять особенностей российского истребителя пятого поколения Су-57, которые делают из него "реальную угрозу" для НАТО.
Одним из преимуществ Су-57 является его аэродинамика, указывает автор материала. Так, конструкция истребителя обеспечивает ему высочайший уровень маневренности и отличные характеристики для ведения воздушного боя.
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Другая особенность боевой машины — это огневая мощь, продолжает он. Су-57 может применять разнообразные ракеты класса "воздух — воздух", а также вооружение для поражения наземных целей, пишет автор.
Еще одной отличительной чертой российского истребителя является его цена. Как указывает The National Interest, за последние годы России удалось значительно снизить стоимость Су-57, что позволило оптимизировать процесс его производства.
Среди преимуществ боевой машины также выделяется ее способность противодействовать "особо важным целям". Авионика Су-57 позволяет ему эффективно отслеживать противника, включая летательные аппараты, созданные по стелс-технологии, отмечает автор.
Последняя из перечисленных особенностей российского истребителя — это возможность его использования совместно с тяжелым беспилотником С-70 "Охотник". По словам автора, этот БПЛА разрабатывался в качестве ведомого для истребителя, который сможет улучшить его боевые возможности.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
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