https://ria.ru/20201212/ubiystvo-1588879191.html

На северо-востоке Москвы нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка

На северо-востоке Москвы нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка

Тела мужчины и пятилетнего ребенка найдены вблизи жилого дома на проспекте Мира в столице, следователи завели дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T08:41

2020-12-12T08:41

2020-12-12T11:38

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Тела мужчины и пятилетнего ребенка найдены вблизи жилого дома на проспекте Мира в столице, следователи завели дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."По данным следствия, утром 12 декабря 2020 года вблизи жилого дома, расположенного по <...> проспекту Мира в городе Москве, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты", — заявила Иванова.Следователи завели дело по статье УК России "Убийство малолетнего ребенка".

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/proisshestviya-1588780240.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия