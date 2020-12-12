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На северо-востоке Москвы нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка
На северо-востоке Москвы нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка
Тела мужчины и пятилетнего ребенка найдены вблизи жилого дома на проспекте Мира в столице, следователи завели дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T08:41
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следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Тела мужчины и пятилетнего ребенка найдены вблизи жилого дома на проспекте Мира в столице, следователи завели дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."По данным следствия, утром 12 декабря 2020 года вблизи жилого дома, расположенного по &lt;...&gt; проспекту Мира в городе Москве, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты", — заявила Иванова.Следователи завели дело по статье УК России "Убийство малолетнего ребенка".
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

На северо-востоке Москвы нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка

08:41 12.12.2020 (обновлено: 11:38 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Тела мужчины и пятилетнего ребенка найдены вблизи жилого дома на проспекте Мира в столице, следователи завели дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, утром 12 декабря 2020 года вблизи жилого дома, расположенного по <...> проспекту Мира в городе Москве, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты", — заявила Иванова.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 15:04
Появилось видео осмотра машины обвиняемого в двойном убийстве на Кубани
Следователи завели дело по статье УК России "Убийство малолетнего ребенка".
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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