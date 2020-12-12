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На северо-востоке Москвы нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка
На северо-востоке Москвы нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка
Тела мужчины и пятилетнего ребенка найдены вблизи жилого дома на проспекте Мира в столице, следователи завели дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T08:41
2020-12-12T08:41
2020-12-12T11:38
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Тела мужчины и пятилетнего ребенка найдены вблизи жилого дома на проспекте Мира в столице, следователи завели дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."По данным следствия, утром 12 декабря 2020 года вблизи жилого дома, расположенного по <...> проспекту Мира в городе Москве, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты", — заявила Иванова.Следователи завели дело по статье УК России "Убийство малолетнего ребенка".
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия