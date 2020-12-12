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https://ria.ru/20201212/turtsiya-1588759131.html
В Турции ожидают увеличения турпотока в два раза после пандемии
В Турции ожидают увеличения турпотока в два раза после пандемии
По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, туристический сектор за "ковидный" 2020 потерял 70 процентов гостей, при этом в стране... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:47
2020-12-12T12:47
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, туристический сектор за "ковидный" 2020 потерял 70 процентов гостей, при этом в стране рассчитывают на 100-процентный рост турпотока после пандемии, сообщает Турпром.Чиновник отметил, что до начала эпидемии коронавируса в стране прогнозировали принять свыше 58 миллионов иностранных туристов и получить с них 41 миллиард долларов. Но из-за COVID-19 доход составил около 11 миллиардов долларов, страна приняла всего 15 миллионов зарубежных гостей."Турция ожидает значительного восстановления со 100-процентным ростом в туристическом секторе после пандемии", — добавил министр.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, турция

В Турции ожидают увеличения турпотока в два раза после пандемии

12:47 12.12.2020
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, туристический сектор за "ковидный" 2020 потерял 70 процентов гостей, при этом в стране рассчитывают на 100-процентный рост турпотока после пандемии, сообщает Турпром.
Чиновник отметил, что до начала эпидемии коронавируса в стране прогнозировали принять свыше 58 миллионов иностранных туристов и получить с них 41 миллиард долларов. Но из-за COVID-19 доход составил около 11 миллиардов долларов, страна приняла всего 15 миллионов зарубежных гостей.
"Турция ожидает значительного восстановления со 100-процентным ростом в туристическом секторе после пандемии", — добавил министр.
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