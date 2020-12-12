https://ria.ru/20201212/turizm-1588902845.html

Ростуризм разъяснил порядок переноса поездок с кешбэком на 2021 год

Ростуризм разъяснил порядок переноса поездок с кешбэком на 2021 год

Если в регионе въезда введут ограничения, путешественники, купившие путевку по программе кешбэка, смогут перенести поездку на другой срок, сообщили в... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:51

2020-12-12T12:51

2020-12-12T14:40

туризм

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579703536_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_48f61aa1e2f4192bc99ffe2ea36ae0fd.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Если в регионе въезда введут ограничения, путешественники, купившие путевку по программе кешбэка, смогут перенести поездку на другой срок, сообщили в Федеральном агентстве по туризму."Турист, который забронировал тур или проживание с кешбэком в данный регион, сможет по договоренности с туроператором или отелем перенести свою поездку, но не позднее 31 декабря 2021 года", — уточнил Ростуризм.Начисленный кешбэк при этом сохранится.Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств прошел в России с 21 по 28 августа, второй — с 15 октября по 5 декабря. Во втором этапе программы участвовали поездки от двух ночей (ранее — от четырех), можно было приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января включительно. Возвращали двадцать процентов стоимости (максимальный размер — 20 тысяч рублей).Возврат в размере 20 процентов распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.По данным Ростуризма, туристы в 2020-м потратили по программе 6,5 миллиарда рублей. Государство вернуло им за поездки порядка 1,2 миллиарда рублей. Инициативу продлили на следующий год.

https://ria.ru/20201211/keshbek-1588832480.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/keshbek-1588726467.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)