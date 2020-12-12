https://ria.ru/20201212/turizm-1588902845.html
Ростуризм разъяснил порядок переноса поездок с кешбэком на 2021 год
Ростуризм разъяснил порядок переноса поездок с кешбэком на 2021 год
Если в регионе въезда введут ограничения, путешественники, купившие путевку по программе кешбэка, смогут перенести поездку на другой срок, сообщили в... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:51
2020-12-12T12:51
2020-12-12T14:40
туризм
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новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Если в регионе въезда введут ограничения, путешественники, купившие путевку по программе кешбэка, смогут перенести поездку на другой срок, сообщили в Федеральном агентстве по туризму."Турист, который забронировал тур или проживание с кешбэком в данный регион, сможет по договоренности с туроператором или отелем перенести свою поездку, но не позднее 31 декабря 2021 года", — уточнил Ростуризм.Начисленный кешбэк при этом сохранится.Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств прошел в России с 21 по 28 августа, второй — с 15 октября по 5 декабря. Во втором этапе программы участвовали поездки от двух ночей (ранее — от четырех), можно было приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января включительно. Возвращали двадцать процентов стоимости (максимальный размер — 20 тысяч рублей).Возврат в размере 20 процентов распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.По данным Ростуризма, туристы в 2020-м потратили по программе 6,5 миллиарда рублей. Государство вернуло им за поездки порядка 1,2 миллиарда рублей. Инициативу продлили на следующий год.
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Если в регионе въезда введут ограничения, путешественники, купившие путевку по программе кешбэка, смогут перенести поездку на другой срок, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.
"Турист, который забронировал тур или проживание с кешбэком в данный регион, сможет по договоренности с туроператором или отелем перенести свою поездку, но не позднее 31 декабря 2021 года", — уточнил Ростуризм
.
Начисленный кешбэк при этом сохранится.
Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств прошел в России с 21 по 28 августа, второй — с 15 октября по 5 декабря. Во втором этапе программы участвовали поездки от двух ночей (ранее — от четырех), можно было приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января включительно. Возвращали двадцать процентов стоимости (максимальный размер — 20 тысяч рублей).
Возврат в размере 20 процентов распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.
По данным Ростуризма, туристы в 2020-м потратили по программе 6,5 миллиарда рублей. Государство вернуло им за поездки порядка 1,2 миллиарда рублей. Инициативу продлили на следующий год.