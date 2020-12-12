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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201212/tramp-1588927502.html
СМИ: Трамп хочет назначить советника для расследования дела сына Байдена
СМИ: Трамп хочет назначить советника для расследования дела сына Байдена
Президент США Дональд Трамп хочет добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США, а... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:05
2020-12-12T17:05
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
министерство юстиции сша
джо байден
сша
делавэр
в мире
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США, а также вопросов, связанных с сыном Джо Байдена Хантером, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Как сообщили источники, несколько дней назад Трамп поручил своим советникам начать поиск людей, которые могли бы занять должность спецсоветника. Сообщается, что ряд чиновников Белого дома и сторонники Трампа в Конгрессе США также настаивали на необходимости назначения такого человека.Один из осведомленных источников сообщил, что руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщал о том, что Трамп хочет назначить такого советника как можно скорее.Ранее на этой неделе газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что власти Южного округа американского штата Нью-Йорк проверяют финансовые дела сына Джо Байдена Хантера.Байден-младший ранее заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выразил поддержку своему сыну. По данным телеканала Fox News, министерство юстиции США изучает в рамках расследования деловые отношения сына Байдена в Китае.Действующий президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.
https://ria.ru/20201210/bayden-1588571469.html
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дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, сша, делавэр, в мире

СМИ: Трамп хочет назначить советника для расследования дела сына Байдена

17:05 12.12.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США, а также вопросов, связанных с сыном Джо Байдена Хантером, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как сообщили источники, несколько дней назад Трамп поручил своим советникам начать поиск людей, которые могли бы занять должность спецсоветника. Сообщается, что ряд чиновников Белого дома и сторонники Трампа в Конгрессе США также настаивали на необходимости назначения такого человека.
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 12:31
Власти Нью-Йорка проверят финансовые дела сына Байдена, сообщили СМИ
Один из осведомленных источников сообщил, что руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщал о том, что Трамп хочет назначить такого советника как можно скорее.
Ранее на этой неделе газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что власти Южного округа американского штата Нью-Йорк проверяют финансовые дела сына Джо Байдена Хантера.
Байден-младший ранее заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выразил поддержку своему сыну. По данным телеканала Fox News, министерство юстиции США изучает в рамках расследования деловые отношения сына Байдена в Китае.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
Вчера, 08:51Выборы президента США — 2020
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