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Эксперт объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы в США
Эксперт объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы в США
Действующий президент США Дональд Трамп проиграл выборы главы государства в 2020 году Джо Байдену, потому что слишком легкомысленно отнесся к пандемии... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T09:06
2020-12-12T09:06
2020-12-12T09:06
выборы президента сша — 2020
стин якобсен
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дональд трамп
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в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп проиграл выборы главы государства в 2020 году Джо Байдену, потому что слишком легкомысленно отнесся к пандемии коронавируса и не имел поддержки большинства, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.Он согласился, что ситуация с коронавирусом в США подорвала доверие избирателей к Трампу. "Да, согласен. Трамп слишком наивно отнесся к пандемии, не доверяя науке. Недоверие к науке всегда обернется против вас, да и в целом большинство хотело, чтобы Трамп покинул пост", - считает Якобсен.По его мнению, экономический рост в стране будет восстанавливаться медленно. "Штаты слишком много внимания уделяют положению дел на рынке акций по сравнению с ситуацией в малом и среднем бизнесе. США отстают, а политический и экономический раскол будет стоить стране роста в течение ближайших нескольких лет. Во главе угла в ближайшей и среднесрочной перспективе будет стоять вопрос бюджетного стимулирования", - полагает топ-менеджер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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стин якобсен, saxo bank, дональд трамп, джо байден, сша, в мире