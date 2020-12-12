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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201212/tramp-1588880206.html
Эксперт объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы в США
Эксперт объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы в США
Действующий президент США Дональд Трамп проиграл выборы главы государства в 2020 году Джо Байдену, потому что слишком легкомысленно отнесся к пандемии... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T09:06
2020-12-12T09:06
выборы президента сша — 2020
стин якобсен
saxo bank
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп проиграл выборы главы государства в 2020 году Джо Байдену, потому что слишком легкомысленно отнесся к пандемии коронавируса и не имел поддержки большинства, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.Он согласился, что ситуация с коронавирусом в США подорвала доверие избирателей к Трампу. "Да, согласен. Трамп слишком наивно отнесся к пандемии, не доверяя науке. Недоверие к науке всегда обернется против вас, да и в целом большинство хотело, чтобы Трамп покинул пост", - считает Якобсен.По его мнению, экономический рост в стране будет восстанавливаться медленно. "Штаты слишком много внимания уделяют положению дел на рынке акций по сравнению с ситуацией в малом и среднем бизнесе. США отстают, а политический и экономический раскол будет стоить стране роста в течение ближайших нескольких лет. Во главе угла в ближайшей и среднесрочной перспективе будет стоять вопрос бюджетного стимулирования", - полагает топ-менеджер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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стин якобсен, saxo bank, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы в США

09:06 12.12.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп проиграл выборы главы государства в 2020 году Джо Байдену, потому что слишком легкомысленно отнесся к пандемии коронавируса и не имел поддержки большинства, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
Он согласился, что ситуация с коронавирусом в США подорвала доверие избирателей к Трампу. "Да, согласен. Трамп слишком наивно отнесся к пандемии, не доверяя науке. Недоверие к науке всегда обернется против вас, да и в целом большинство хотело, чтобы Трамп покинул пост", - считает Якобсен.
По его мнению, экономический рост в стране будет восстанавливаться медленно. "Штаты слишком много внимания уделяют положению дел на рынке акций по сравнению с ситуацией в малом и среднем бизнесе. США отстают, а политический и экономический раскол будет стоить стране роста в течение ближайших нескольких лет. Во главе угла в ближайшей и среднесрочной перспективе будет стоять вопрос бюджетного стимулирования", - полагает топ-менеджер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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Выборы президента США — 2020Стин ЯкобсенSaxo BankДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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