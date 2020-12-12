https://ria.ru/20201212/tramp-1588880206.html

Эксперт объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы в США

Эксперт объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы в США

Действующий президент США Дональд Трамп проиграл выборы главы государства в 2020 году Джо Байдену, потому что слишком легкомысленно отнесся к пандемии... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T09:06

2020-12-12T09:06

2020-12-12T09:06

выборы президента сша — 2020

стин якобсен

saxo bank

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп проиграл выборы главы государства в 2020 году Джо Байдену, потому что слишком легкомысленно отнесся к пандемии коронавируса и не имел поддержки большинства, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.Он согласился, что ситуация с коронавирусом в США подорвала доверие избирателей к Трампу. "Да, согласен. Трамп слишком наивно отнесся к пандемии, не доверяя науке. Недоверие к науке всегда обернется против вас, да и в целом большинство хотело, чтобы Трамп покинул пост", - считает Якобсен.По его мнению, экономический рост в стране будет восстанавливаться медленно. "Штаты слишком много внимания уделяют положению дел на рынке акций по сравнению с ситуацией в малом и среднем бизнесе. США отстают, а политический и экономический раскол будет стоить стране роста в течение ближайших нескольких лет. Во главе угла в ближайшей и среднесрочной перспективе будет стоять вопрос бюджетного стимулирования", - полагает топ-менеджер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201212/amerika-1588816131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стин якобсен, saxo bank, дональд трамп, джо байден, сша, в мире