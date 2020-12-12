Трамп прокомментировал решение Верховного суда по иску Техаса о выборах
08:51 12.12.2020 (обновлено: 09:28 12.12.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд подвел его и его сторонников, отказавшись рассмотреть иск Техаса об оспаривании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.
"Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!" - написал Трамп в Twitter.
The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020
Американский президент отметил, что иск "был выброшен" без рассмотрения причин, из-за которых его подали, и призвал сторонников продолжать борьбу.
В пятницу Верховный суд отказался принять к рассмотрению иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который потребовал объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил демократ Джо Байден. В соответствии с поданным им иском, голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали около двух десятков возглавляемых республиканцами штатов и более 180 республиканцев в конгрессе. Но согласно решению судей, Техасу отказано в подаче иска, поскольку не найдено оснований, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.