https://ria.ru/20201212/tramp-1588879536.html

Трамп прокомментировал решение Верховного суда по иску Техаса о выборах

Трамп прокомментировал решение Верховного суда по иску Техаса о выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд подвел его и его сторонников, отказавшись рассмотреть иск Техаса об оспаривании итогов... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T08:51

2020-12-12T08:51

2020-12-12T09:28

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

мичиган

сша

в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд подвел его и его сторонников, отказавшись рассмотреть иск Техаса об оспаривании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов."Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!" - написал Трамп в Twitter.Американский президент отметил, что иск "был выброшен" без рассмотрения причин, из-за которых его подали, и призвал сторонников продолжать борьбу.В пятницу Верховный суд отказался принять к рассмотрению иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который потребовал объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил демократ Джо Байден. В соответствии с поданным им иском, голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали около двух десятков возглавляемых республиканцами штатов и более 180 республиканцев в конгрессе. Но согласно решению судей, Техасу отказано в подаче иска, поскольку не найдено оснований, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

https://ria.ru/20201212/tramp-1588878966.html

пенсильвания

мичиган

сша

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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, мичиган, сша, в мире