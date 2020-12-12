Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:36 12.12.2020 (обновлено: 08:42 12.12.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа продолжит борьбу после того, как Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, требующий непризнания итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов, заявил его адвокат Рудольф Джулиани в эфире программы Newsmax.
"Дело не было отклонено по существу. Дело было отклонено в связи с процессуальной правоспособностью. Так что ответ на это – передать дело в окружной суд", - заявил Джулиани.
"Мы не закончили. Поверьте мне", - добавил Джулиани в конце эфира.
В пятницу Верховный суд отказался принять к рассмотрению иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который потребовал объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил Джо Байден. В соответствии с поданным им иском, голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали около двух десятков возглавляемых республиканцами штатов и более 180 республиканцев в конгрессе. Но согласно решению судей, Техасу было отказано в подаче иска, поскольку не был найден оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.
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