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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201212/tramp-1588878966.html
Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
Команда президента США Дональда Трампа продолжит борьбу после того, как Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, требующий непризнания итогов... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T08:36
2020-12-12T08:42
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
рудольф джулиани
джо байден
пенсильвания
мичиган
сша
техас
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа продолжит борьбу после того, как Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, требующий непризнания итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов, заявил его адвокат Рудольф Джулиани в эфире программы Newsmax."Дело не было отклонено по существу. Дело было отклонено в связи с процессуальной правоспособностью. Так что ответ на это – передать дело в окружной суд", - заявил Джулиани."Мы не закончили. Поверьте мне", - добавил Джулиани в конце эфира.В пятницу Верховный суд отказался принять к рассмотрению иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который потребовал объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил Джо Байден. В соответствии с поданным им иском, голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали около двух десятков возглавляемых республиканцами штатов и более 180 республиканцев в конгрессе. Но согласно решению судей, Техасу было отказано в подаче иска, поскольку не был найден оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.
https://ria.ru/20201212/vybory-1588869854.html
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дональд трамп, рудольф джулиани, джо байден, пенсильвания, мичиган, сша, техас, в мире

Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов

08:36 12.12.2020 (обновлено: 08:42 12.12.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа продолжит борьбу после того, как Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, требующий непризнания итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов, заявил его адвокат Рудольф Джулиани в эфире программы Newsmax.
"Дело не было отклонено по существу. Дело было отклонено в связи с процессуальной правоспособностью. Так что ответ на это – передать дело в окружной суд", - заявил Джулиани.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
01:03Выборы президента США — 2020
Суд в Висконсине отказал штабу Трампа в пересмотре итога выборов
"Мы не закончили. Поверьте мне", - добавил Джулиани в конце эфира.
В пятницу Верховный суд отказался принять к рассмотрению иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который потребовал объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил Джо Байден. В соответствии с поданным им иском, голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали около двух десятков возглавляемых республиканцами штатов и более 180 республиканцев в конгрессе. Но согласно решению судей, Техасу было отказано в подаче иска, поскольку не был найден оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.
Газета с портретом президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампРудольф ДжулианиДжо БайденПенсильванияМичиганСШАТехасВ мире
 
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