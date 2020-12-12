https://ria.ru/20201212/tramp-1588878966.html

Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов

Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов

Команда президента США Дональда Трампа продолжит борьбу после того, как Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, требующий непризнания итогов... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T08:36

2020-12-12T08:36

2020-12-12T08:42

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

рудольф джулиани

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мичиган

сша

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в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа продолжит борьбу после того, как Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, требующий непризнания итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов, заявил его адвокат Рудольф Джулиани в эфире программы Newsmax."Дело не было отклонено по существу. Дело было отклонено в связи с процессуальной правоспособностью. Так что ответ на это – передать дело в окружной суд", - заявил Джулиани."Мы не закончили. Поверьте мне", - добавил Джулиани в конце эфира.В пятницу Верховный суд отказался принять к рассмотрению иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который потребовал объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил Джо Байден. В соответствии с поданным им иском, голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали около двух десятков возглавляемых республиканцами штатов и более 180 республиканцев в конгрессе. Но согласно решению судей, Техасу было отказано в подаче иска, поскольку не был найден оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

https://ria.ru/20201212/vybory-1588869854.html

https://ria.ru/20201210/smi-1588464106.html

пенсильвания

мичиган

сша

техас

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дональд трамп, рудольф джулиани, джо байден, пенсильвания, мичиган, сша, техас, в мире