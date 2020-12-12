https://ria.ru/20201212/tramp-1588872555.html

Трамп подписал временный бюджет для предотвращения "шатдауна"

Трамп подписал временный бюджет для предотвращения "шатдауна"

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом бюджет, который на неделю предотвратит "шатдаун" - временное сокращение работы министерств в... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T02:55

2020-12-12T02:55

2020-12-12T04:03

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом бюджет, который на неделю предотвратит "шатдаун" - временное сокращение работы министерств в отсутствие бюджета, сообщила пресс-служба Белого дома.Подписанный Трампом бюджет продляет финансирование работы правительства США до 18 декабря. Его в пятницу единогласно вслед за палатой представителей утвердил сенат.Оборонный бюджетРанее сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором содержатся новые санкции против газопровода "Северный поток — 2", свидетельствуют результаты голосования.За высказалось подавляющее большинство сенаторов — 84 человека. Против высказались 13.Законопроект на 740 миллиардов долларов предусматривает в том числе расширение ограничений против российских магистралей "Турецкий поток" и "Северный поток — 2". Меры против последнего предполагают введение санкций в отношении компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.

https://ria.ru/20201209/byudzhet-1588321391.html

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дональд трамп, сша, в мире