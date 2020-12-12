Трамп подписал временный бюджет для предотвращения "шатдауна"
02:55 12.12.2020 (обновлено: 04:03 12.12.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом бюджет, который на неделю предотвратит "шатдаун" - временное сокращение работы министерств в отсутствие бюджета, сообщила пресс-служба Белого дома.
Подписанный Трампом бюджет продляет финансирование работы правительства США до 18 декабря. Его в пятницу единогласно вслед за палатой представителей утвердил сенат.
9 декабря, 02:18Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2021 год
Оборонный бюджет
Ранее сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором содержатся новые санкции против газопровода "Северный поток — 2", свидетельствуют результаты голосования.
За высказалось подавляющее большинство сенаторов — 84 человека. Против высказались 13.
Законопроект на 740 миллиардов долларов предусматривает в том числе расширение ограничений против российских магистралей "Турецкий поток" и "Северный поток — 2". Меры против последнего предполагают введение санкций в отношении компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.