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Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
Зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:19
2020-12-12T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
наука
в мире
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований. Результаты опубликованы в British Dental Journal. Целью программы было определить, возможно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта.Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты. "Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 &lt;...&gt; путем временного уменьшения количества вируса во рту", — говорится в публикации.Результаты были доказаны в ходе клинических исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, наука, в мире

Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты

15:19 12.12.2020 (обновлено: 16:38 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований. Результаты опубликованы в British Dental Journal.
Целью программы было определить, возможно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта.
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 22:25Распространение нового коронавируса
Назван еще один ключевой симптом коронавируса
Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты.
"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 <...> путем временного уменьшения количества вируса во рту", — говорится в публикации.
Результаты были доказаны в ходе клинических исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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