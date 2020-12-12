https://ria.ru/20201212/toothpaste-1588917446.html

Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты

Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты

Зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T15:19

2020-12-12T15:19

2020-12-12T16:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

наука

в мире

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований. Результаты опубликованы в British Dental Journal. Целью программы было определить, возможно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта.Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты. "Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 <...> путем временного уменьшения количества вируса во рту", — говорится в публикации.Результаты были доказаны в ходе клинических исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/myalgia-1588862901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, наука, в мире