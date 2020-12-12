https://ria.ru/20201212/telekanaly-1588910632.html

Телеканалы изменят сетку вещания из-за смерти Гафта

Телеканалы изменят сетку вещания из-за смерти Гафта

Телеканал "Россия 1" покажет выпуск программы "Белая студия" с Валентином Гафтом, Первый канал выпустит в эфир программу "Памяти Валентина Гафта". РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:17

2020-12-12T14:17

2020-12-12T14:50

культура

умер валентин гафт

борис корчевников

валентин гафт

россия-1 (телеканал)

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" покажет выпуск программы "Белая студия" с Валентином Гафтом, Первый канал выпустит в эфир программу "Памяти Валентина Гафта".Гафт скончался утром в субботу после продолжительной болезни. Ему было 85 лет."Поздно вечером после художественного фильма - выпуск программы "Белая студия" с Валентином Гафтом", - рассказали в пресс-службе "России 1".Кроме того, в понедельник на "России 1" выйдет повтор программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым с участием Гафта.Первый канал также изменит сетку вещания в субботу. "В 21:20 после программы "Время" программа "Памяти Валентина Гафта", - сообщили на Первом канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/gaft-1588905936.html

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