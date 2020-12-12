https://ria.ru/20201212/spam-1588809818.html

Как избавить смартфон от спам-звонков

Как избавить смартфон от спам-звонков

Из опрошенных "Яндексом" россиян 83 процента признались, что получают спам-звонки минимум раз в неделю. Как правило, на том конце провода — программы-роботы или РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T08:00

2020-12-12T08:00

2020-12-12T10:03

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Из опрошенных "Яндексом" россиян 83 процента признались, что получают спам-звонки минимум раз в неделю. Как правило, на том конце провода — программы-роботы или операторы call-центров, "пробивающие" частные номера по базам данных. Кто их составляет и продает — вопросы к компетентным органам. Но если следовать простым правилам, можно довольно эффективно оградить себя от навязчивых звонков.Персональные данныеЧасто номер мобильного телефона оказывается не в тех руках из-за нашей собственной неосмотрительности. Самостоятельно позаботиться о сохранности персональных данных — первый рубеж обороны от надоедливых спамеров."Нередко эта информация предоставляется третьими лицами. Иногда это даже не противозаконно — если, скажем, вы кликнули где-нибудь в интернете на кнопку, разрешающую обрабатывать ваши личные данные. А вот продажа телефонных номеров работниками салонов связи, банковскими сотрудниками абсолютно незаконна и влечет за собой ответственность", — напоминает Сергей Бородин, управляющий партнер адвокатской конторы "Бородин и партнеры".И если с нечистыми на руку сотрудниками профильных организаций, сливающими данные пользователей, разобраться могут только правоохранители, то "цифровую гигиену" поддерживать способен каждый. Стоит внимательно относиться к подписям под документами и правилам использования персональных данных того или иного сервиса."Не "светите" свой номер. Не указывайте его во всяких анкетах для магазинных карт и тем более не публикуйте на сайтах бесплатных объявлений. На таких площадках всегда можно закрыть информацию, а для обсуждения есть личные сообщения", — советует председатель совета фонда "Цифровая долина Сочи" Антон Немкин."Заведите два телефона: один, привязанный к карте, — для банковских операций, второй — для общения. При звонках на первый телефон трубку брать не следует, пусть даже кто-то ошибся номером. И указывать его в качестве контактного тоже нельзя. Лучше вообще никому не сообщать этот номер", — рекомендует ведущий аналитик отдела развития антивируса Dr.Web Вячеслав Медведев.Смартфон сделает все самПроизводители смартфонов и софта не могли остаться в стороне от проблемы спам-звонков. Например, в гаджетах Xiaomi оболочка MIUI способна сама распознавать сомнительные вызовы, сопровождая их различными сообщениями. Так, звонок от очередного оператора интернета пометят как "Sales".Но антиспам-системы далеки от совершенства. Чаще всего они действуют на основе данных, полученных от пользователей, — после очередного звонка "сотрудника банка" телефон предложит пометить этот номер. Зато каждый такой номер можно отправить в черный список — эта функция есть практически у всех современных смартфонов.Куда интереснее сторонние приложения. "Яндекс" в метаприложении, где собраны практически все сервисы отечественного поисковика, предлагает функцию определителя номера. Информацию для него программа черпает из "Яндекс.Справочника". Подобная система создана 2ГИС, есть и популярный зарубежный аналог — TrueCaller."Эти сервисы очень упрощают жизнь, хотя и не решают всех проблем и подходят не всем. Если не пробовали — рекомендую, у многих есть бесплатные периоды. Уверен, по завершении такого периода вам их будет не хватать", — говорит Сергей Мацнев, менеджер проектов компании Sifox, разрабатывающей IT-продукты для операторов связи.Услуга оператораРоссийские операторы мобильной связи давно борются со спамерами, хотя абоненты и критикуют сомнительную результативность этого. Один из продуктов для отсечения навязчивых звонков — услуга блокировки "нехороших" номеров. Функция платная и реализована по-разному. Так, компания МТС просит за нее рубль в день, "Билайн" — 1,01 рубля в день и три за подключение. В "Мегафоне" антиспам-фильтр на звонки установить не получится, но можно запретить сомнительные СМС или (что устроит далеко не каждого) все входящие голосовые вызовы."Дело в том, что любой оператор ведет базу телефонных номеров и отслеживает их "карму": если она позитивная, звонящего соединяют с абонентом, негативная — нет. База таких номеров постоянно пополняется. К плюсам этого способа можно отнести минимальное вовлечение абонента: ему достаточно подключить услугу, все остальное делает сеть. Но решение о соединении принимает оператор — и потенциально может быть заблокирован полезный звонок", — отмечает руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Николай Антипов.Пожалуй, наиболее перспективную технологию борьбы со спамерами запускают в "Сбере", с фейковой "службой безопасности" которого знаком буквально каждый клиент этого банка. Антифрод-система выявляет сомнительные звонки в режиме реального времени. Информация поступает от платформы на стороне операторов связи. Возможно, эти алгоритмы очень скоро позволят забыть о звонках сомнительных личностей, интересующихся CVV вашей банковской карты.

https://ria.ru/20201112/spam-1584254586.html

https://ria.ru/20201130/tayny-1586882550.html

https://ria.ru/20201203/spam-zvonki-1587513070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билайн, мегафон, технологии