https://ria.ru/20201212/sovetnik-1588875439.html

Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского

Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского

Спикер украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" оскорбительно высказался РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T06:06

2020-12-12T06:06

2020-12-12T15:00

донбасс

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спикер украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" оскорбительно высказался об избирателях президента Владимира Зеленского.Во время эфира журналист Юрий Бутусов напомнил, что Арестович, недавно назначенный на должность внештатного советника главы офиса президента Украины, еще в марте этого года называл людей, проголосовавших за Зеленского, нецензурным словом."Тут необходимо разделять позицию. Если лично, то я могу отметить, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда кажутся мне этими самыми ****** (нецензурное слово. — Прим. ред.) до сих пор", — заявил Арестович, отвечая на вопрос, изменилась ли его позиция.При этом он добавил, что "как официальное лицо" не может называть сограждан "плохим словом" и что "любит всех" вне зависимости от политических взглядов.Арестович был назначен на должность советника и спикера делегации Киева в контактной группе по Донбассу в конце октября решением главы делегации, первого президента Украины Леонида Кравчука.Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22% голосов.

https://ria.ru/20200628/1573574121.html

https://ria.ru/20200310/1568390541.html

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донбасс, владимир зеленский, украина, в мире