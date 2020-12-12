https://ria.ru/20201212/soboleznovanie-1588915085.html

Гафт внес неоценимый вклад в отечественную культуру, заявила Любимова

Гафт внес неоценимый вклад в отечественную культуру, заявила Любимова

Народный артист РСФСР Валентин Гафт был настоящим мастером, примером трудолюбия и преданности зрителю, он был одаренным артистом, внесшим неоценимый вклад в... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:52

2020-12-12T14:52

2020-12-12T16:57

культура

современник (театр)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

умер валентин гафт

ольга любимова

валентин гафт

рсфср

театр имени моссовета

ленком

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Валентин Гафт был настоящим мастером, примером трудолюбия и преданности зрителю, он был одаренным артистом, внесшим неоценимый вклад в отечественную культуру, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Актер, театральный режиссер, писатель, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 декабря в театре "Современник", его похоронят на Троекуровском кладбище."Настоящий мастер, он был искренне предан сцене, ценил любовь зрителей и всегда отплачивал им глубокими и запоминающимися ролями. Валентин Иосифович не раз говорил, что полюбил театр еще в школьные годы. С тех самых пор он жил искусством – сыграл множество ролей в театре и кино, служил во многих московских театрах, но в 1969 году остановил свой выбор на театре "Современник", став по-настоящему его символом", - приводит пресс-служба слова министра.По словам Любимовой, благодаря яркой харизме Гафту удавались как ироничные персонажи, так и отрицательные герои."Одаренный и обаятельный человек, он умел увлечь зрителя. Отмечая талант выдающегося актера, нельзя не упомянуть его режиссерские работы, а также умение писать. Небольшие тексты, посвященные своим коллегам по цеху и известным людям, стали визитной карточкой Валентина Иосифовича. В этом творчестве ярко раскрывалось умение чувствовать жизнь и окружающих его людей. Вклад Валентина Иосифовича в отечественную культуру невозможно переоценить. Он навсегда останется для нас примером трудолюбия, преданности профессии и зрителю", - добавила она.Министр культуры выразила искренние соболезнования родным и близким артиста.Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588898792.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/gaft-1588905936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность. Летом 2019 года актер перенес инсульт и ушел из любимого "Современника". О кончине Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова, с которой он прожил 24 года. 2020-12-12T14:52 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

современник (театр), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), умер валентин гафт, ольга любимова, валентин гафт, рсфср, театр имени моссовета, ленком