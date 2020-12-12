https://ria.ru/20201212/soboleznovanie-1588911808.html

Путин выразил соболезнования супруге Гафта

Путин выразил соболезнования супруге Гафта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ольге Остроумовой, супруге народного артиста РСФСР Валентина Гафта, телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:31

2020-12-12T14:31

2020-12-12T16:56

умер валентин гафт

россия

ольга остроумова

валентин гафт

рсфср

театр имени моссовета

ленком

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ольге Остроумовой, супруге народного артиста РСФСР Валентина Гафта, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни."Уважаемая Ольга Михайловна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего мужа – Валентина Иосифовича Гафта. Ушёл из жизни великий артист, яркий и необыкновенно талантливый человек, поэт с уникальным чувством слова", - говорится в телеграмме.Как отметил президент, "и на сцене родного "Современника", и в целом созвездии кинокартин Валентин Гафт играл блистательно, мастерски, покорял публику неподражаемым актёрским темпераментом и обаянием"."Светлая память о Валентине Иосифовиче навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого дарования", - говорится в телеграмме.Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588898792.html

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Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность. Летом 2019 года актер перенес инсульт и ушел из любимого "Современника". О кончине Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова, с которой он прожил 24 года. 2020-12-12T14:31 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер валентин гафт, россия, ольга остроумова, валентин гафт, рсфср, театр имени моссовета, ленком, владимир путин