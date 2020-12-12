https://ria.ru/20201212/smartfon-1588869624.html

Названы ситуации, когда смартфон тайно делает и рассылает запись с экрана

Названы ситуации, когда смартфон тайно делает и рассылает запись с экрана

Возможность тайного использования камеры телефона для фотографий и видео с их последующей рассылкой появляется, если устройство заражено вирусом, рассказала... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T01:09

2020-12-12T01:09

2020-12-12T01:09

эльвина насибулина

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Возможность тайного использования камеры телефона для фотографий и видео с их последующей рассылкой появляется, если устройство заражено вирусом, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина. Во избежание утечки данных и, возможно, шантажа она рекомендует соблюдать ряд ограничений, которые помогут сократить риски. Важно отказаться от соблазна переходить по сомнительным ссылкам, поскольку так смартфон могут заразить вирусом. "Если вам пришло подозрительное письмо, сообщение в мессенджере или СМС от неизвестного пользователя с вложением любого формате, не открывайте его и сразу удаляйте", - рекомендует Насибулина. Во-вторых, нужно опасаться сайтов с нелегальным контентом. Вместе с бесплатными программами или фильмами в ваше устройство может просочиться вирус. Лучше скачивать приложения в официальных магазинах – Google Play, App Store и Huawei AppGallery. Но и там можно поймать вирус, поэтому важно обращать внимание на рейтинг и отзывы пользователей.Для защиты своего гаджета от вирусов никогда нельзя давать приложениям лишние допуски, а также следует установить антивирус и регулярно его обновлять, заключила Насибулина.

https://ria.ru/20201103/slezhka-1582751928.html

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эльвина насибулина, россия, роскачество, весь мир, google, huawei technologies, технологии