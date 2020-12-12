https://ria.ru/20201212/sinopharm-1588950587.html
В Перу приостановили клинические испытания китайской вакцины Sinopharm
В Перу приостановили клинические испытания китайской вакцины Sinopharm
Власти Перу приостановили испытания китайской вакцины от коронавируса Sinopharm из-за "нежелательного явления" у одного из участников, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T21:09
2020-12-12T21:09
2020-12-12T21:09
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - РИА Новости. Власти Перу приостановили испытания китайской вакцины от коронавируса Sinopharm из-за "нежелательного явления" у одного из участников, сообщил минздрав страны."Минздрав в связи с решением Национального института здоровья временно приостановить клинические испытания вакцины Sinopharm, которые проходят в стране, сообщает, что это решение принято из мер безопасности, прописанных в регламенте испытаний для защиты здоровья участников испытаний по время третьей фазы", - говорится в заявлении.Минздрав отмечает, что приостановка испытаний происходит "при обнаружении серьезного нежелательного явления у одного из субъектов исследования".Причины возникновения этого "явления" будут расследованы, предстоит выяснить, было ли оно вызвано вакциной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588179687.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, перу, в мире