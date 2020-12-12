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Киев выразил протест из-за расширения Россией списка санкций
Киев выразил протест из-за расширения Россией списка санкций
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением кабинета министров РФ о расширении списка санкций против украинских физлиц. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T18:02
2020-12-12T18:32
россия
мид украины
правительство рф
владимир путин
украина
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КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением кабинета министров РФ о расширении списка санкций против украинских физлиц.В пятницу правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры". МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества", - говорится в сообщении на сайте МИД."Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права", - добавили в министерстве.Президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.
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россия, мид украины, правительство рф, владимир путин, украина, в мире

Киев выразил протест из-за расширения Россией списка санкций

18:02 12.12.2020 (обновлено: 18:32 12.12.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением кабинета министров РФ о расширении списка санкций против украинских физлиц.
В пятницу правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры". МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества", - говорится в сообщении на сайте МИД.
"Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права", - добавили в министерстве.
Президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.
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