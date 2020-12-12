https://ria.ru/20201212/sanktsii-1588932922.html

Киев выразил протест из-за расширения Россией списка санкций

Киев выразил протест из-за расширения Россией списка санкций

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением кабинета министров РФ о расширении списка санкций против украинских физлиц. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T18:02

2020-12-12T18:02

2020-12-12T18:32

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КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением кабинета министров РФ о расширении списка санкций против украинских физлиц.В пятницу правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры". МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества", - говорится в сообщении на сайте МИД."Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права", - добавили в министерстве.Президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.

https://ria.ru/20201211/ukraina-1588863956.html

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россия, мид украины, правительство рф, владимир путин, украина, в мире