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https://ria.ru/20201212/sanktsii-1588898031.html
МИД пообещал ответить на новые санкции Великобритании
МИД пообещал ответить на новые санкции Великобритании
Москва считает безосновательными новые санкции Лондона против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:10
2020-12-12T14:17
магомед даудов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
апти алаудинов
мария захарова
лондон
в мире
великобритания
москва
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва считает безосновательными новые санкции Лондона против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер", — сказала Захарова.Она подчеркнула, что Москва рассматривает "это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России".В четверг Великобритания запретила въезд в королевство и заморозила активы "трех лиц и спецотряда быстрого реагирования "Терек". В заявлении британского ведомства приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни). Их обвиняют в нарушении прав человека в Чечне.
https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588741229.html
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магомед даудов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), апти алаудинов, мария захарова, лондон, в мире, великобритания, москва

МИД пообещал ответить на новые санкции Великобритании

12:10 12.12.2020 (обновлено: 14:17 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва считает безосновательными новые санкции Лондона против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер", — сказала Захарова.
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Замглавы Росгвардии по Чечне гордится, что попал под санкции США
Она подчеркнула, что Москва рассматривает "это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России".
В четверг Великобритания запретила въезд в королевство и заморозила активы "трех лиц и спецотряда быстрого реагирования "Терек". В заявлении британского ведомства приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни). Их обвиняют в нарушении прав человека в Чечне.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 18:55
Великобритания ввела новые санкции против России
 
Магомед ДаудовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Апти АлаудиновМария ЗахароваЛондонВ миреВеликобританияМосква
 
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