https://ria.ru/20201212/sanktsii-1588898031.html

МИД пообещал ответить на новые санкции Великобритании

МИД пообещал ответить на новые санкции Великобритании

Москва считает безосновательными новые санкции Лондона против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:10

2020-12-12T12:10

2020-12-12T14:17

магомед даудов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

апти алаудинов

мария захарова

лондон

в мире

великобритания

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_bc9625106ea5772bd8a925f37c2bc4ad.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва считает безосновательными новые санкции Лондона против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер", — сказала Захарова.Она подчеркнула, что Москва рассматривает "это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России".В четверг Великобритания запретила въезд в королевство и заморозила активы "трех лиц и спецотряда быстрого реагирования "Терек". В заявлении британского ведомства приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни). Их обвиняют в нарушении прав человека в Чечне.

https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588741229.html

https://ria.ru/20201210/sanktsii-1588659588.html

лондон

великобритания

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магомед даудов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), апти алаудинов, мария захарова, лондон, в мире, великобритания, москва