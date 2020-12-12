https://ria.ru/20201212/sanktsii-1588898031.html
МИД пообещал ответить на новые санкции Великобритании
МИД пообещал ответить на новые санкции Великобритании
Москва считает безосновательными новые санкции Лондона против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:10
2020-12-12T12:10
2020-12-12T14:17
магомед даудов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
апти алаудинов
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва считает безосновательными новые санкции Лондона против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер", — сказала Захарова.Она подчеркнула, что Москва рассматривает "это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России".В четверг Великобритания запретила въезд в королевство и заморозила активы "трех лиц и спецотряда быстрого реагирования "Терек". В заявлении британского ведомства приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни). Их обвиняют в нарушении прав человека в Чечне.
https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588741229.html
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магомед даудов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), апти алаудинов, мария захарова, лондон, в мире, великобритания, москва