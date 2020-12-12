https://ria.ru/20201212/sanktsii-1588888409.html

Лавров рассказал о способах снижения негативных эффектов от санкций

Лавров рассказал о способах снижения негативных эффектов от санкций

Россия будет искать новые формы игнорирования негативного экономического эффекта западных санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью гостелерадио... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T10:39

2020-12-12T10:39

2020-12-12T10:39

россия

евразийский экономический союз

санкции в отношении россии

сергей лавров

всемирный банк

оон

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588034912_0:134:3005:1824_1920x0_80_0_0_5fae0b48837086304738e036f0abdde8.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия будет искать новые формы игнорирования негативного экономического эффекта западных санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью гостелерадио Ирана."Что касается экономических последствий, то нам удается не позволять торгово-экономическому сотрудничеству "съеживаться", в том числе и в отношениях Ирана с ЕАЭС. Наоборот, оно растет, в том числе за счет отказа от использования доллара, переноса центра тяжести на применение в расчетах национальных валют, использование новых креативных схем экономического взаимодействия. Это работает. Убежден, мы будем искать новые формы игнорирования негативного экономического эффекта санкций", - сказал он."В условиях, когда подобные инструменты стали уже обыденными в руках западных коллег, доверять им и полагаться на них как на надежных партнеров нельзя. Необходимо опираться на возможности стран, твердо следующих принципам международного права, в надежности которых сомнений не возникает", - добавил министр.По его словам, нелегитимность подобных действий должна все больше и больше заостряться, в том числе на площадках ООН."Необходимо обязательно наращивать кампанию в ООН и на других многосторонних площадках по осуждению подобных практик, продвижению общего понимания о необходимости их прекращения", - сказал Лавров.Глава МИД РФ напомнил, что Россия вместе с Ираном и подавляющим большинством членов ООН голосует в поддержку резолюции о незаконности экономической блокады Кубы и только два-три члена организации, вместе с США, её не поддерживают. Он указал, что общими стараниями сформирован "клуб сторонников справедливости" в экономических мировых делах, категорически выступающий против подобной практики. Кроме того, создан пост спецдокладчика ООН по проблеме незаконных односторонних экономических санкций."Необходимо всячески поддерживать деятельность этого важного института. Им подготовлено несколько докладов, основанных на принципах Устава ООН, прежде всего, равноправия, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела. Мы обязательно продолжим работу на этом направлении", - подчеркнул министр."Мы никого ни к чему не принуждаем. Хотим открытой экономической системы. Глобализация и все с ней связанное, в том числе функционирование мировой экономической системы, – это произведение в первую очередь западных стран, оформленное через Международный валютный фонд, Всемирный банк. Эти правила, во многом созданные Западом, пытаются применять во вред свободной экономической системе. Считаю, должно быть стыдно тем, кто этим занимается", - отметил он.

https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588856013.html

россия

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, санкции в отношении россии, сергей лавров, всемирный банк, оон, иран, сша, в мире