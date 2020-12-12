https://ria.ru/20201212/sanktsii-1588868617.html
Россия расширила санкционный список в отношении Украины
Россия расширила санкционный список в отношении Украины
Правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление опубликовано на... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T00:09
2020-12-12T00:09
2020-12-12T00:44
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украина
экономика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Сейчас в списке 849 фамилий, в первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования - 11 декабря.В минувшем сентябре в этот список попал экс-президент страны Петр Порошенко.Президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.
https://ria.ru/20201209/bayden-1588517137.html
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