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Россия расширила санкционный список в отношении Украины
Россия расширила санкционный список в отношении Украины
Правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление опубликовано на... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T00:09
2020-12-12T00:44
россия
украина
экономика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Сейчас в списке 849 фамилий, в первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования - 11 декабря.В минувшем сентябре в этот список попал экс-президент страны Петр Порошенко.Президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.
https://ria.ru/20201209/bayden-1588517137.html
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россия, украина, экономика

Россия расширила санкционный список в отношении Украины

00:09 12.12.2020 (обновлено: 00:44 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 "О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592" ... изменения, изложив его в редакции, согласно приложению", - говорится в документе.
Сейчас в списке 849 фамилий, в первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования - 11 декабря.
В минувшем сентябре в этот список попал экс-президент страны Петр Порошенко.
Президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.
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