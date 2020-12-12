https://ria.ru/20201212/samolety-1588807702.html

В США запретят брать животных для моральной поддержки в салон самолета

В США запретят брать животных для моральной поддержки в салон самолета

Американские авиакомпании запретят хозяевам животным брать питомцев в салон самолета для эмоциональной поддержки, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T01:58

2020-12-12T01:58

2020-12-12T01:58

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американские авиакомпании запретят хозяевам животным брать питомцев в салон самолета для эмоциональной поддержки, сообщает Lonely Planet. Постановление министерства транспорта (DOT) не касается служебных животных, хотя по новым правилам ими будут считаться только собаки, помогающие людям с ограниченными возможностями. Но они должны будут заполнить форму, разработанную DOT, подтверждающую здоровье животного, его дрессировку, чтобы помочь авиакомпании определить, не представляет ли собака прямую угрозу здоровью или безопасности других пассажиров.Проблема заключалась в том, что, в отличие от специально обученных служебных собак, животные, которых берут для эмоциональной поддержки, не обязательно обучены вести себя в стрессовой обстановке. По их вине происходили непредвиденные ситуации на борту. Кроме того, их исключение из списка возможных "пассажиров" позволит уменьшить общее число потенциальных аллергических реакций.Точная дата вступления правил в силу пока не известна.

https://ria.ru/20191216/1562360032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, сша