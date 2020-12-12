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Рошаль прокомментировал вердикт по делу калининградских врачей
Рошаль прокомментировал вердикт по делу калининградских врачей
Президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль назвал огромной победой оправдательный вердикт присяжных по делу калининградских врачей Елены... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:36
2020-12-12T11:36
здоровье - общество
леонид рошаль
калининград
общество
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль назвал огромной победой оправдательный вердикт присяжных по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич об убийстве недоношенного младенца и выразил надежду, что следователи и прокуратура не будут выступать против оправдательного решения присяжных.Коллегия присяжных заседателей в четверг в калининградском областном суде вынесла оправдательный вердикт и.о. главврача роддома №4 Калининграда Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Сушкевич. По версии обвинения, 6 ноября 2018 года Белая решила убить новорожденного, для этого привлекла Сушкевич, прибывшую из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады, которая сделала ребенку смертельный укол сульфата магния."Мы вздохнули сейчас глубокой грудью. Это огромная победа, и мы очень надеемся, что у следователей и у прокуратуры будет достаточно такта, чтобы не выступить против оправдательного решения присяжных. Думаю, на этом надо поставить точку", - сказал Рошаль РИА Новости.Он отметил, что сам лично не верит в то, что врач может так поступить, тем более врач такого уровня как Сушкевич. К ее защите подключилось все медицинское сообщество, но суд проходил совсем не просто, у официальных защитников врачей есть много претензий к судье, уточнил Рошаль. Защита готовила специалистов, которые могут выступить и сказать о том, что происходит на самом деле, но ни одному ведущему специалисту слово не дали, добавил он."Что интересно в этом деле – не родственники пострадавшей, а кто-то анонимный позвонил в Следственный комитет и сказал, что ребенка убили в родильном доме. Это все не просто так. Главный врач роддома исполнял обязанности, то есть был и.о, там шла борьба за место под солнцем. Люди есть люди. Эта борьба отложила, с моей точки зрения, отпечаток на все это дело", - подчеркнул Рошаль.По его словам, если бы был обвинительный приговор, то, вне всякого сомнения, многие перинатологи поставили вопрос о выходе из специальности.По его словам, неонатологи работают с новорожденными, которые не могут сказать, где и что болит, поэтому необходимо по симптомам, иногда слабо выраженным, определить болезнь. Еще сложнее поставить диагноз, если ребенок родился с весом не 3-4 килограмма, а 500-600 граммов. "Поэтому если посмотреть на врачей разных специальностей, то я бы врачей-неонатологов и неонатологов-реаниматологов поставил на самую высшую ступень. Я сам более 20 лет занимался хирургией новорожденных и очень хорошо понимаю, о чем говорю", - пояснил Рошаль.
https://ria.ru/20201210/opravdanie-1588690667.html
https://ria.ru/20201204/vrachi-1587653519.html
https://ria.ru/20201210/prisyazhnye-1588685499.html
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здоровье - общество, леонид рошаль, калининград, общество

Рошаль прокомментировал вердикт по делу калининградских врачей

11:36 12.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль назвал огромной победой оправдательный вердикт присяжных по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич об убийстве недоношенного младенца и выразил надежду, что следователи и прокуратура не будут выступать против оправдательного решения присяжных.
Коллегия присяжных заседателей в четверг в калининградском областном суде вынесла оправдательный вердикт и.о. главврача роддома №4 Калининграда Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Сушкевич. По версии обвинения, 6 ноября 2018 года Белая решила убить новорожденного, для этого привлекла Сушкевич, прибывшую из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады, которая сделала ребенку смертельный укол сульфата магния.
Врач-неонатолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич на заседании суда в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 23:02
Оправданная по делу об убийстве младенца врач поделилась своими планами
"Мы вздохнули сейчас глубокой грудью. Это огромная победа, и мы очень надеемся, что у следователей и у прокуратуры будет достаточно такта, чтобы не выступить против оправдательного решения присяжных. Думаю, на этом надо поставить точку", - сказал Рошаль РИА Новости.
Он отметил, что сам лично не верит в то, что врач может так поступить, тем более врач такого уровня как Сушкевич. К ее защите подключилось все медицинское сообщество, но суд проходил совсем не просто, у официальных защитников врачей есть много претензий к судье, уточнил Рошаль. Защита готовила специалистов, которые могут выступить и сказать о том, что происходит на самом деле, но ни одному ведущему специалисту слово не дали, добавил он.
"Что интересно в этом деле – не родственники пострадавшей, а кто-то анонимный позвонил в Следственный комитет и сказал, что ребенка убили в родильном доме. Это все не просто так. Главный врач роддома исполнял обязанности, то есть был и.о, там шла борьба за место под солнцем. Люди есть люди. Эта борьба отложила, с моей точки зрения, отпечаток на все это дело", - подчеркнул Рошаль.
Бывший главный врач родильного дома № 4 Елена Белая на заседании суда в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 12:57
Эксперт прокомментировал дело врачей из Калининграда
По его словам, если бы был обвинительный приговор, то, вне всякого сомнения, многие перинатологи поставили вопрос о выходе из специальности.
"Я не хочу пугать россиян, но мы бы оказались в очень сложной ситуации, потому что в такой ситуации, в какой оказалась Сушкевич, мог оказаться каждый неонатолог. Садиться в тюрьму из-за своей специальности, конечно, никто не хочет. Очень хорошо, что присяжные, не будучи врачами, все же поняли то, что это наговор, я преклоняюсь перед ними", - отметил Рошаль.
По его словам, неонатологи работают с новорожденными, которые не могут сказать, где и что болит, поэтому необходимо по симптомам, иногда слабо выраженным, определить болезнь. Еще сложнее поставить диагноз, если ребенок родился с весом не 3-4 килограмма, а 500-600 граммов. "Поэтому если посмотреть на врачей разных специальностей, то я бы врачей-неонатологов и неонатологов-реаниматологов поставил на самую высшую ступень. Я сам более 20 лет занимался хирургией новорожденных и очень хорошо понимаю, о чем говорю", - пояснил Рошаль.
Зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 21:49
Присяжные оправдали калининградских врачей по делу об убийстве младенца
 
Здоровье - ОбществоЛеонид РошальКалининградОбщество
 
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