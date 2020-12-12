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Режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии

Режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии

Тело южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, скончавшегося от осложнений COVID-19, вероятнее всего, будет кремировано в Латвии, где он умер, передает агентство... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T13:04

2020-12-12T13:04

2020-12-12T13:04

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коронавирус covid-19

ким ки дук

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СЕУЛ, 12 дек – РИА Новости. Тело южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, скончавшегося от осложнений COVID-19, вероятнее всего, будет кремировано в Латвии, где он умер, передает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатический источник.По данным агентства, семья Ким Ки Дука обратилась в посольство Южной Кореи в Латвии с просьбой позаботиться о похоронах, сославшись на трудности перевозок и поездок из-за пандемии COVID-19. Посольство Южной Кореи ведет переговоры с семьей по поводу похорон.Режиссер скончался 11 декабря в Латвии от осложнений коронавируса в возрасте 59 лет.Он был обладателем главного приза 69-го Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва" за фильм "Пьета", лауреат четырех наград международного фестиваля в Локарно за картину "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", а "Самаритянка" сделала его обладателем приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ким ки дук, южная корея, латвия, в мире