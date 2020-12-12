Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201212/rezhisser-1588904020.html
Режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии
Режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии
Тело южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, скончавшегося от осложнений COVID-19, вероятнее всего, будет кремировано в Латвии, где он умер, передает агентство... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T13:04
2020-12-12T13:04
культура
коронавирус covid-19
ким ки дук
южная корея
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588781869_83:0:2762:1507_1920x0_80_0_0_f34eac75266fda337f80750b5cb11e85.jpg
СЕУЛ, 12 дек – РИА Новости. Тело южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, скончавшегося от осложнений COVID-19, вероятнее всего, будет кремировано в Латвии, где он умер, передает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатический источник.По данным агентства, семья Ким Ки Дука обратилась в посольство Южной Кореи в Латвии с просьбой позаботиться о похоронах, сославшись на трудности перевозок и поездок из-за пандемии COVID-19. Посольство Южной Кореи ведет переговоры с семьей по поводу похорон.Режиссер скончался 11 декабря в Латвии от осложнений коронавируса в возрасте 59 лет.Он был обладателем главного приза 69-го Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва" за фильм "Пьета", лауреат четырех наград международного фестиваля в Локарно за картину "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", а "Самаритянка" сделала его обладателем приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
южная корея
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588781869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f00efa558be5e88168a9aa5a5d1b53dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ким ки дук, южная корея, латвия, в мире

Режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии

13:04 12.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮжнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля в Москве
Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 12 дек – РИА Новости. Тело южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, скончавшегося от осложнений COVID-19, вероятнее всего, будет кремировано в Латвии, где он умер, передает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатический источник.
По данным агентства, семья Ким Ки Дука обратилась в посольство Южной Кореи в Латвии с просьбой позаботиться о похоронах, сославшись на трудности перевозок и поездок из-за пандемии COVID-19. Посольство Южной Кореи ведет переговоры с семьей по поводу похорон.
Режиссер скончался 11 декабря в Латвии от осложнений коронавируса в возрасте 59 лет.
Он был обладателем главного приза 69-го Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва" за фильм "Пьета", лауреат четырех наград международного фестиваля в Локарно за картину "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", а "Самаритянка" сделала его обладателем приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
КультураКоронавирус COVID-19Ким Ки ДукЮжная КореяЛатвияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49Дубовицкая ответила на слова Елены Воробей о "зашкварном "Аншлаге"
16:46Глава Республики Алтай порекомендовал объявить 31 декабря выходным днем
16:42В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
16:37Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
16:33Министр обороны Армении отправился в Россию с рабочим визитом
16:23На МКС отказала российская система получения кислорода
16:23В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек
16:21Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
16:17В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых
16:17МИД Казахстана отреагировал на слова депутата Госдумы об истории страны
16:04Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"
15:55Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
15:53В РПЦ рассказали о противоэпидемических мерах в храмах
15:50Неправильное употребление воды назвали "бомбой замедленного действия"
15:46На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы
15:41В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
15:26COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
15:26В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР
15:25Гафт был глубоко человечен и всегда защищал слабых, заявил Шаргунов
15:19Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
Лента новостейМолния