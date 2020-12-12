Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201212/ravvin-1588949729.html
Раввин Борода назвал Гафта безгранично талантливым артистом
Раввин Борода назвал Гафта безгранично талантливым артистом
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста РСФСР Валентина Гафта, отметив,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T21:02
2020-12-12T22:43
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
умер валентин гафт
ольга остроумова
федерация еврейских общин россии
александр борода
валентин гафт
галина волчек
рсфср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588903188_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_c2b4d4e9efd032ebca1a02ee59b8bc80.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста РСФСР Валентина Гафта, отметив, что он был "уникальной артистической личностью, обладавший яркой индивидуальностью, острым умом и нетривиальным взглядом на мир".Гафт скончался в субботу, ему было 85 лет."Он и безгранично талантливый артист, создавший целую плеяду сильнейших работ в театре и в кино, и философ, литератор, общественный деятель, наделенный глубоким пониманием мироустройства", - говорится в соболезновании Бороды вдове Гафта Ольге Остроумовой, которое приводит ФЕОР.Раввин отметил, что актерский успех пришел к Гафту именно в творческих союзах с величайшими режиссерами XX века, изменившими историю российского театра: Анатолием Эфросом, Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Иосифом Райхельгаузом."Их спектакли и роли Валентина Гафта не только очень тонко чувствовали болевые точки современности, но и отображали их связь с вечными вопросами бытия. И также в киноработах Валентина Гафта - его всезнающий взгляд мыслителя, транслирующий вселенскую и одновременно житейскую мудрость, навсегда завоевал не просто любовь, но доверие и пиетет миллионов зрителей", - говорится в соболезновании.Борода напомнил, что в эти дни еврейская община празднует Хануку, и одной из символических тем этого праздника является тема света, разгоняющего тьму. Согласно иудейской традиции считается, что в праздники и шабат (субботу - ред.) уходят праведники."Валентин Иосифович своим творчеством, своей жизнью по-настоящему рассеивал темноту светом, своим творчеством рассказывал о значении нравственных ценностей, подчеркивая их незыблемую важность, несмотря на переменчивые обстоятельства проходящих эпох и времен", - признал глава ФЕОР.
https://ria.ru/20201212/gaft-1588913468.html
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт
Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность. Летом 2019 года актер перенес инсульт и ушел из любимого "Современника". О кончине Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова, с которой он прожил 24 года.
2020-12-12T21:02
true
PT1M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588903188_367:0:2503:1602_1920x0_80_0_0_fd0b85b8afeda166b5e46bf902d37e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, умер валентин гафт, ольга остроумова, федерация еврейских общин россии, александр борода, валентин гафт, галина волчек, рсфср

Раввин Борода назвал Гафта безгранично талантливым артистом

21:02 12.12.2020 (обновлено: 22:43 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковАртист Валентин Гафт
Артист Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста РСФСР Валентина Гафта, отметив, что он был "уникальной артистической личностью, обладавший яркой индивидуальностью, острым умом и нетривиальным взглядом на мир".
Гафт скончался в субботу, ему было 85 лет.
"Он и безгранично талантливый артист, создавший целую плеяду сильнейших работ в театре и в кино, и философ, литератор, общественный деятель, наделенный глубоким пониманием мироустройства", - говорится в соболезновании Бороды вдове Гафта Ольге Остроумовой, которое приводит ФЕОР.
Раввин отметил, что актерский успех пришел к Гафту именно в творческих союзах с величайшими режиссерами XX века, изменившими историю российского театра: Анатолием Эфросом, Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Иосифом Райхельгаузом.
"Их спектакли и роли Валентина Гафта не только очень тонко чувствовали болевые точки современности, но и отображали их связь с вечными вопросами бытия. И также в киноработах Валентина Гафта - его всезнающий взгляд мыслителя, транслирующий вселенскую и одновременно житейскую мудрость, навсегда завоевал не просто любовь, но доверие и пиетет миллионов зрителей", - говорится в соболезновании.
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
Вчера, 15:11Культура
"Живых все меньше в телефонной книжке": ушел Валентин Гафт
Борода напомнил, что в эти дни еврейская община празднует Хануку, и одной из символических тем этого праздника является тема света, разгоняющего тьму. Согласно иудейской традиции считается, что в праздники и шабат (субботу - ред.) уходят праведники.
"Валентин Иосифович своим творчеством, своей жизнью по-настоящему рассеивал темноту светом, своим творчеством рассказывал о значении нравственных ценностей, подчеркивая их незыблемую важность, несмотря на переменчивые обстоятельства проходящих эпох и времен", - признал глава ФЕОР.
"Люди, мы не умираем": памяти Валентина Гафта
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары Мастер и Маргарита
1 из 9

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

Президент России Владимир Путин и Народный артист России Валентин Гафт на церемонии вручения государственных наград и присвоения почетных званий в Екатерининском зале Кремля
2 из 9

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

Народный артист России Валентин Гафт на вечере, посвященном 50-летию московского театра Современник
3 из 9

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

Актер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
4 из 9

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

Актер Валентин Иосифович Гафт в спектакле театра Современник - Балалайкин и К
5 из 9

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

Валентин Гафт
6 из 9

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

Народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт
7 из 9

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Актер Валентин Гафт в роли Горелова в спектакле Спешите делать добро
8 из 9

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек
9 из 9

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 9

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"
2 из 9

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 9

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
4 из 9

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 9

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
6 из 9

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
7 из 9

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеУмер Валентин ГафтОльга ОстроумоваФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаВалентин ГафтГалина ВолчекРСФСР
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Пензенской области произошел крупный пожар на мебельном цехе
08:21Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
08:13Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса
07:43Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
07:24В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
07:11На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека
07:10На Родосе двух местных жителей арестовали за шпионаж
07:07Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
07:05Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
06:56Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
06:12Эпидемиолог назвала возможные последствия COVID-19
06:02Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте
05:50СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
05:32СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой
04:32Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
04:17СМИ: в США запросили данные об украинской компании по делу сына Байдена
03:37Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
03:27Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год
03:07На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей
03:02"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки
Лента новостейМолния