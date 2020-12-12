https://ria.ru/20201212/ravvin-1588949729.html

Раввин Борода назвал Гафта безгранично талантливым артистом

Раввин Борода назвал Гафта безгранично талантливым артистом

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста РСФСР Валентина Гафта, отметив,... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T21:02

2020-12-12T21:02

2020-12-12T22:43

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

умер валентин гафт

ольга остроумова

федерация еврейских общин россии

александр борода

валентин гафт

галина волчек

рсфср

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста РСФСР Валентина Гафта, отметив, что он был "уникальной артистической личностью, обладавший яркой индивидуальностью, острым умом и нетривиальным взглядом на мир".Гафт скончался в субботу, ему было 85 лет."Он и безгранично талантливый артист, создавший целую плеяду сильнейших работ в театре и в кино, и философ, литератор, общественный деятель, наделенный глубоким пониманием мироустройства", - говорится в соболезновании Бороды вдове Гафта Ольге Остроумовой, которое приводит ФЕОР.Раввин отметил, что актерский успех пришел к Гафту именно в творческих союзах с величайшими режиссерами XX века, изменившими историю российского театра: Анатолием Эфросом, Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Иосифом Райхельгаузом."Их спектакли и роли Валентина Гафта не только очень тонко чувствовали болевые точки современности, но и отображали их связь с вечными вопросами бытия. И также в киноработах Валентина Гафта - его всезнающий взгляд мыслителя, транслирующий вселенскую и одновременно житейскую мудрость, навсегда завоевал не просто любовь, но доверие и пиетет миллионов зрителей", - говорится в соболезновании.Борода напомнил, что в эти дни еврейская община празднует Хануку, и одной из символических тем этого праздника является тема света, разгоняющего тьму. Согласно иудейской традиции считается, что в праздники и шабат (субботу - ред.) уходят праведники."Валентин Иосифович своим творчеством, своей жизнью по-настоящему рассеивал темноту светом, своим творчеством рассказывал о значении нравственных ценностей, подчеркивая их незыблемую важность, несмотря на переменчивые обстоятельства проходящих эпох и времен", - признал глава ФЕОР.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588913468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность. Летом 2019 года актер перенес инсульт и ушел из любимого "Современника". О кончине Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова, с которой он прожил 24 года. 2020-12-12T21:02 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, умер валентин гафт, ольга остроумова, федерация еврейских общин россии, александр борода, валентин гафт, галина волчек, рсфср