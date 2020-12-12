https://ria.ru/20201212/rassledovanie-1588927805.html

В Госдуме надеются на справедливое расследование МУС событий на Украине

В Госдуме надеются на справедливое расследование МУС событий на Украине

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заявление о готовности Международного уголовного суда (МУС) начать расследование ситуации на Украине и... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T17:09

2020-12-12T17:09

2020-12-12T17:09

михаил шеремет

госдума рф

международный уголовный суд

киев

в мире

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заявление о готовности Международного уголовного суда (МУС) начать расследование ситуации на Украине и выразил надежду на справедливое расследование и наказание виновных.Генпрокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда ранее сообщила, что МУС готов начать расследование ситуации на Украине после предварительного изучения вопроса. МУС рассматривает вопрос о том, что на Украине были осуществлены "военные преступления и преступления против человечности" в ходе боевых действий и во время содержания под стражей задержанных, а также рассмотрит ситуацию в Крыму.Депутат считает, что рано или поздно расследование военных преступлений, совершенных на Украине, должно быть проведено."Те действия, которые совершала киевская власть, придя к власти путем вооруженного переворота, это, конечно же, военные преступления и преступления против собственного народа. И та гражданская война, которая сегодня происходит на территории Украины, это, конечно, военные преступления", - сказал Шеремет.Парламентарий также назвал преступлениями против жителей Крыма продолжающиеся блокады в части водообеспечения."Это все те преступления, которые должны быть расследованы, которым должна быть дана оценка суда. И если этого не произойдет, то вера в правосудие просто растворится. Мы хотим справедливого расследования, и чтобы виновные понесли ответственность по истечению стольких лет", - добавил депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201211/donbass-1588744817.html

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михаил шеремет, госдума рф, международный уголовный суд, киев, в мире