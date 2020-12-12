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Визитку Путина и его фото с Кучмой продают за полмиллиона рублей
Визитку Путина и его фото с Кучмой продают за полмиллиона рублей
Еще одна визитка президента России Владимира Путина во время работы в мэрии Санкт-Петербурга и фотография с автографом, где российский лидер вместе с экс-главой РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T10:49
2020-12-12T15:09
россия
леонид кучма
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Еще одна визитка президента России Владимира Путина во время работы в мэрии Санкт-Петербурга и фотография с автографом, где российский лидер вместе с экс-главой Украины Леонидом Кучмой, появились в продаже в интернете, цена каждого лота — 500 тысяч рублей.Ранее в интернете выставили на продажу визитку Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга за 550 тысяч рублей.Автор объявления о продаже визитки указал, что она — из частной коллекции. Он рассказал РИА Новости, что решил продать, потому что узнал из новостей о том, что визитки ценятся, по цене ориентировался тоже на новости. При этом он согласен уступить лот за 450-400 тысяч. "Посмотрим по интересу к ней", — добавил собеседник.Другое предложение — фотография Путина и Кучмы на борту корабля с автографами двух президентов. Как отмечает автор объявления, ее муж служил на гвардейском крейсере "Москва".Путин и Кучма действительно посещали гвардейский ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России, в 2001 году. Тогда Путин говорил морякам, что совместное празднование Дня ВМФ России становится доброй традицией двух стран и флотов.Столь высокую стоимость автор объявления объяснил его редкостью. "Стоимость оправданна. Наверное, не у каждого есть автограф Путина и Кучмы в оригинале", — рассказала собеседница.
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россия, леонид кучма, владимир путин, общество

Визитку Путина и его фото с Кучмой продают за полмиллиона рублей

10:49 12.12.2020 (обновлено: 15:09 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Еще одна визитка президента России Владимира Путина во время работы в мэрии Санкт-Петербурга и фотография с автографом, где российский лидер вместе с экс-главой Украины Леонидом Кучмой, появились в продаже в интернете, цена каждого лота — 500 тысяч рублей.
Ранее в интернете выставили на продажу визитку Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга за 550 тысяч рублей.
Объявление о продаже визитки президента России Владимира Путина
Объявление о продаже визитки президента России Владимира Путина
1 из 2
Объявление о продаже визитки президента России Владимира Путина
Объявление о продаже фотографии и автографов Владимира Путина и Леонида Кучмы
Объявление о продаже фотографии и автографов Владимира Путина и Леонида Кучмы
2 из 2
Объявление о продаже фотографии и автографов Владимира Путина и Леонида Кучмы
1 из 2
Объявление о продаже визитки президента России Владимира Путина
2 из 2
Объявление о продаже фотографии и автографов Владимира Путина и Леонида Кучмы
Автор объявления о продаже визитки указал, что она — из частной коллекции. Он рассказал РИА Новости, что решил продать, потому что узнал из новостей о том, что визитки ценятся, по цене ориентировался тоже на новости. При этом он согласен уступить лот за 450-400 тысяч. "Посмотрим по интересу к ней", — добавил собеседник.
Другое предложение — фотография Путина и Кучмы на борту корабля с автографами двух президентов. Как отмечает автор объявления, ее муж служил на гвардейском крейсере "Москва".
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Путин и Кучма действительно посещали гвардейский ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России, в 2001 году. Тогда Путин говорил морякам, что совместное празднование Дня ВМФ России становится доброй традицией двух стран и флотов.
Столь высокую стоимость автор объявления объяснил его редкостью. "Стоимость оправданна. Наверное, не у каждого есть автограф Путина и Кучмы в оригинале", — рассказала собеседница.
 
РоссияЛеонид КучмаВладимир ПутинОбщество
 
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