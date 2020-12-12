В Париже против протестующих применили водомет

ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. В Париже сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", передает корреспондент РИА Новости.Колонна демонстрантов подошла к площади Республики. Хулиганы начали бросать в стражей порядка петарды и бутылки. Силовики стали оттеснять толпу. Как сообщал корреспондент агентства, сотрудники правоохранительных органов прибегают к жестким мерам.На манифестации задержали 142 человека. Как написал в Twitter глава французского МВД Жеральд Дарманен, "несколько сотен погромщиков пришли, чтобы совершить насилие", но силовики дали им отпор и защитили торговые площадки. Ранее министр поблагодарил полицейских и жандармов, которые, по его словам, во время протестов иногда сталкиваются с "жестокими людьми".Сейчас акции уже завершились. Всего в протестах по всей Франции участвовали более 26 тысяч человек, сообщили в МВД.Предыдущие шествия сопровождались масштабными беспорядками и погромами. На манифестации 5 декабря задержали 95 человек, 67 силовиков получили ранения.Законопроект "О глобальной безопасности"Нацсобрание (нижняя палата французского парламента) 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. Во французских городах начались акции протеста. При этом в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат (верхняя палата парламента) рассмотрит законопроект в январе.
Кадры применения водометов на акции протеста в Париже
Сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции протеста в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов подошла к площади Республики. Хулиганы начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Силовики стали оттеснять толпу.
ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. В Париже сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", передает корреспондент РИА Новости.
Колонна демонстрантов подошла к площади Республики. Хулиганы начали бросать в стражей порядка петарды и бутылки. Силовики стали оттеснять толпу. Как сообщал корреспондент агентства, сотрудники правоохранительных органов прибегают к жестким мерам.
На манифестации задержали 142 человека. Как написал в Twitter глава французского МВД Жеральд Дарманен, "несколько сотен погромщиков пришли, чтобы совершить насилие", но силовики дали им отпор и защитили торговые площадки. Ранее министр поблагодарил полицейских и жандармов, которые, по его словам, во время протестов иногда сталкиваются с "жестокими людьми".
Сейчас акции уже завершились. Всего в протестах по всей Франции участвовали более 26 тысяч человек, сообщили в МВД.
Предыдущие шествия сопровождались масштабными беспорядками и погромами. На манифестации 5 декабря задержали 95 человек, 67 силовиков получили ранения.
Нацсобрание (нижняя палата французского парламента) 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. Во французских городах начались акции протеста. При этом в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат (верхняя палата парламента) рассмотрит законопроект в январе.
Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
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Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
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Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
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Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
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