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В Париже против протестующих применили водомет
В Париже против протестующих применили водомет
В Париже сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", передает корреспондент... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T19:58
2020-12-12T21:55
париж
в мире
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ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. В Париже сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", передает корреспондент РИА Новости.Колонна демонстрантов подошла к площади Республики. Хулиганы начали бросать в стражей порядка петарды и бутылки. Силовики стали оттеснять толпу. Как сообщал корреспондент агентства, сотрудники правоохранительных органов прибегают к жестким мерам.На манифестации задержали 142 человека. Как написал в Twitter глава французского МВД Жеральд Дарманен, "несколько сотен погромщиков пришли, чтобы совершить насилие", но силовики дали им отпор и защитили торговые площадки. Ранее министр поблагодарил полицейских и жандармов, которые, по его словам, во время протестов иногда сталкиваются с "жестокими людьми".Сейчас акции уже завершились. Всего в протестах по всей Франции участвовали более 26 тысяч человек, сообщили в МВД.Предыдущие шествия сопровождались масштабными беспорядками и погромами. На манифестации 5 декабря задержали 95 человек, 67 силовиков получили ранения.Законопроект "О глобальной безопасности"Нацсобрание (нижняя палата французского парламента) 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. Во французских городах начались акции протеста. При этом в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат (верхняя палата парламента) рассмотрит законопроект в январе.
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РИА Новости
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5
4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры применения водометов на акции протеста в Париже
Сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции протеста в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов подошла к площади Республики. Хулиганы начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Силовики стали оттеснять толпу.
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60
париж, в мире

В Париже против протестующих применили водомет

19:58 12.12.2020 (обновлено: 21:55 12.12.2020)
 
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. В Париже сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", передает корреспондент РИА Новости.
Колонна демонстрантов подошла к площади Республики. Хулиганы начали бросать в стражей порядка петарды и бутылки. Силовики стали оттеснять толпу. Как сообщал корреспондент агентства, сотрудники правоохранительных органов прибегают к жестким мерам.
На манифестации задержали 142 человека. Как написал в Twitter глава французского МВД Жеральд Дарманен, "несколько сотен погромщиков пришли, чтобы совершить насилие", но силовики дали им отпор и защитили торговые площадки. Ранее министр поблагодарил полицейских и жандармов, которые, по его словам, во время протестов иногда сталкиваются с "жестокими людьми".
Сейчас акции уже завершились. Всего в протестах по всей Франции участвовали более 26 тысяч человек, сообщили в МВД.
Предыдущие шествия сопровождались масштабными беспорядками и погромами. На манифестации 5 декабря задержали 95 человек, 67 силовиков получили ранения.
Акция против 24-й статьи законопроекта О глобальной безопасности в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
Вчера, 19:26
На протестной акции в Париже задержали более ста человек

Законопроект "О глобальной безопасности"

Нацсобрание (нижняя палата французского парламента) 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. Во французских городах начались акции протеста. При этом в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат (верхняя палата парламента) рассмотрит законопроект в январе.
Разбитые витрины и горящие автомобили: беспорядки на акции в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
1 из 9

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.

Протесты в Париже
2 из 9

Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Francois Mori

В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
3 из 9

В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.

Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
4 из 9

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.

Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori

Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
5 из 9

Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.

© AP Photo / Francois Mori
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Погромщики подожгли несколько автомобилей.

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
6 из 9

Погромщики подожгли несколько автомобилей.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
7 из 9

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Francois Mori

Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.

Пожарные на акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
8 из 9

Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori

Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

Полиция на акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
9 из 9

Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

© AP Photo / Francois Mori
1 из 9

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
2 из 9

Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
3 из 9

В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).

© AP Photo / Francois Mori
4 из 9

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.

Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

© AP Photo / Francois Mori
5 из 9

Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.

© AP Photo / Francois Mori
6 из 9

Погромщики подожгли несколько автомобилей.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
7 из 9

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
8 из 9

Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.

© AP Photo / Francois Mori
9 из 9

Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

© AP Photo / Francois Mori
 
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