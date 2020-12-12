https://ria.ru/20201212/protesty-1588944727.html

В Париже против протестующих применили водомет

В Париже против протестующих применили водомет

В Париже сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", передает корреспондент... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T19:58

2020-12-12T19:58

2020-12-12T21:55

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588945901_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_03458c77fe01a4b02579c40c16f5fabd.jpg

ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. В Париже сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", передает корреспондент РИА Новости.Колонна демонстрантов подошла к площади Республики. Хулиганы начали бросать в стражей порядка петарды и бутылки. Силовики стали оттеснять толпу. Как сообщал корреспондент агентства, сотрудники правоохранительных органов прибегают к жестким мерам.На манифестации задержали 142 человека. Как написал в Twitter глава французского МВД Жеральд Дарманен, "несколько сотен погромщиков пришли, чтобы совершить насилие", но силовики дали им отпор и защитили торговые площадки. Ранее министр поблагодарил полицейских и жандармов, которые, по его словам, во время протестов иногда сталкиваются с "жестокими людьми".Сейчас акции уже завершились. Всего в протестах по всей Франции участвовали более 26 тысяч человек, сообщили в МВД.Предыдущие шествия сопровождались масштабными беспорядками и погромами. На манифестации 5 декабря задержали 95 человек, 67 силовиков получили ранения.Законопроект "О глобальной безопасности"Нацсобрание (нижняя палата французского парламента) 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. Во французских городах начались акции протеста. При этом в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат (верхняя палата парламента) рассмотрит законопроект в январе.

https://ria.ru/20201212/zaderzhaniya-1588941289.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры применения водометов на акции протеста в Париже Сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции протеста в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов подошла к площади Республики. Хулиганы начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Силовики стали оттеснять толпу. 2020-12-12T19:58 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, в мире