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Префектура объяснила жесткие действия полиции на акции протеста в Париже
Префектура объяснила жесткие действия полиции на акции протеста в Париже
Полиция прибегает к жёстким действиям на акции протеста в субботу в Париже, оттесняя демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T18:25
2020-12-12T18:25
2020-12-12T18:25
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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Полиция прибегает к жёстким действиям на акции протеста в субботу в Париже, оттесняя демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.Полицейские вторглись в толпу участников акции, которая движется по бульвару Севастополь в центре Парижа, оттесняя демонстрантов. "Зачем они это делают? Что происходит?", - спрашивают друга идущие в колонне люди. Видимых предпосылок для жестких действий полиции не наблюдалось.Согласно пояснениям префектуры полиции в Twitter силы правопорядка вмешались, что рассеять группу агрессивно настроенных протестующих Black-blocs, которые устраивают беспорядки.В ходе столкновений получил ранение барабанщик на акции, у него разбито лицо. Помощь ему оказали медики-волонтеры, которые дежурят на протестных акциях.Префектура полиции сообщает о 50 задержанных.
https://radiosputnik.ria.ru/20201205/parizh-1587847337.html
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