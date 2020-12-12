https://ria.ru/20201212/prichastie-1588920871.html

В РПЦ рассказали о противоэпидемических мерах в храмах

В РПЦ рассказали о противоэпидемических мерах в храмах

Русская православная церковь не планирует вводить одноразовых лжиц (ложечек) для причастия во время храмовых богослужений, существующих гигиенических и... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T15:53

2020-12-12T15:53

2020-12-12T15:53

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новости - религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Русская православная церковь не планирует вводить одноразовых лжиц (ложечек) для причастия во время храмовых богослужений, существующих гигиенических и противоэпидемических мер вполне достаточно, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."То, что мы сейчас делаем, - это, мне кажется, адекватный и оптимальный ответ на эпидемическую ситуацию, которая сложилась", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Говоря о причащении во время Божественной литургии, он напомнил, что, по учению Церкви, "святые дары, то есть, тело и кровь Христовы, являются источником исцеления, и они не могут быть источником заражения". С другой стороны, добавил митрополит, в Церкви сознают, что не могут "обезопасить священные сосуды, в которых хранятся или при помощи которых преподаются святые дары, от того, чтобы там не передался вирус от предыдущего причастника".В связи с этим с самого начала пандемии по всем епархиям РПЦ была разослана патриаршая инструкция, одобренная Священным Синодом, которой устанавливался ряд мер. Так, согласно инструкции, отменяется целование чащи после причастия. Кроме того, лжица, при помощи которой преподается причастие, должна либо отираться проспиртованным платом, либо окунаться после каждого причастника в спирт, а затем в горячую воду, напомнил архиерей."Что касается каких-либо других дополнительных нововведений, таких, как, например, причащение одноразовыми лжицами, то мне не приходилось слышать, чтобы где-либо что-то подобное употреблялось. Это, я думаю, связано со многими факторами, в том числе с тем, что мы не можем предсказать, сколько будет причастников в каждый конкретный день, есть вопрос утилизации этих одноразовых лжиц, есть еще такая тема, что многие верующие просто не примут такое нововведение", - сказал представитель РПЦ.При этом он признал, что в некоторых приходах указанные противоэпидемические меры не соблюдаются. По мнению главы ОВЦС, "здесь должен быть более жесткий контроль со стороны правящих архиереев, вплоть до применения дисциплинарных мер к настоятелям".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/prichastie-1588351966.html

https://ria.ru/20201117/khramy-1584979058.html

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