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Декабрь этого года в Москве выполнил план "по солнцу" на 300 процентов
Декабрь этого года в Москве выполнил план "по солнцу" на 300 процентов
Декабрь 2020 года в российской столице стал самым солнечным в своей истории, план "по солнцу" выполнен на 300%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:18
2020-12-12T16:02
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Декабрь 2020 года в российской столице стал самым солнечным в своей истории, план "по солнцу" выполнен на 300%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что с 5 декабря в дневнике погоды в Москве в графе "облачность" все время стояло "ясно", то есть сейчас общее время солнечного сияния составляет более 55 часов, что в три раза дольше положенного.До настоящего момента пальма первенства принадлежала декабрю 2002 года, когда солнце светило 51 час, при этом три предыдущих года недотягивали даже до нормы. В 2017 году в декабре солнце светило лишь шесть минут (0,6% от нормы), в 2018-м — 12 часов (67% от нормы), а в прошлом году этот показатель составил восемь часов (44% от нормы)."Несмотря на то что первый месяц зимы в Москве по количеству часов продолжительности солнечного сияния занимает самое последние место в году — по статистике столичного гелиографа, наблюдается только 18 солнечных часов, или восемь процентов от возможного при ясном небе, тем не менее декабрь 2020 года сегодня досрочно становится самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений", — сказал Тишковец."Причиной тому стал очень продолжительный период аномально высокого атмосферного давления — более 180 часов показания барометров превышали отметку 761 миллиметр ртутного столба, что десятикратно дольше средних значений метеостатистики", — добавил синоптик.
https://ria.ru/20201212/moskva-1588877771.html
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евгений тишковец, москва, общество

Декабрь этого года в Москве выполнил план "по солнцу" на 300 процентов

15:18 12.12.2020 (обновлено: 16:02 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПосетители парка "Зарядье" в Москве
Посетители парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Декабрь 2020 года в российской столице стал самым солнечным в своей истории, план "по солнцу" выполнен на 300%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что с 5 декабря в дневнике погоды в Москве в графе "облачность" все время стояло "ясно", то есть сейчас общее время солнечного сияния составляет более 55 часов, что в три раза дольше положенного.
Новогодняя ёлка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
До настоящего момента пальма первенства принадлежала декабрю 2002 года, когда солнце светило 51 час, при этом три предыдущих года недотягивали даже до нормы. В 2017 году в декабре солнце светило лишь шесть минут (0,6% от нормы), в 2018-м — 12 часов (67% от нормы), а в прошлом году этот показатель составил восемь часов (44% от нормы).
"Несмотря на то что первый месяц зимы в Москве по количеству часов продолжительности солнечного сияния занимает самое последние место в году — по статистике столичного гелиографа, наблюдается только 18 солнечных часов, или восемь процентов от возможного при ясном небе, тем не менее декабрь 2020 года сегодня досрочно становится самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений", — сказал Тишковец.
"Причиной тому стал очень продолжительный период аномально высокого атмосферного давления — более 180 часов показания барометров превышали отметку 761 миллиметр ртутного столба, что десятикратно дольше средних значений метеостатистики", — добавил синоптик.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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