https://ria.ru/20201212/pogoda-1588915893.html

Декабрь этого года в Москве выполнил план "по солнцу" на 300 процентов

Декабрь этого года в Москве выполнил план "по солнцу" на 300 процентов

Декабрь 2020 года в российской столице стал самым солнечным в своей истории, план "по солнцу" выполнен на 300%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T15:18

2020-12-12T15:18

2020-12-12T16:02

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Декабрь 2020 года в российской столице стал самым солнечным в своей истории, план "по солнцу" выполнен на 300%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что с 5 декабря в дневнике погоды в Москве в графе "облачность" все время стояло "ясно", то есть сейчас общее время солнечного сияния составляет более 55 часов, что в три раза дольше положенного.До настоящего момента пальма первенства принадлежала декабрю 2002 года, когда солнце светило 51 час, при этом три предыдущих года недотягивали даже до нормы. В 2017 году в декабре солнце светило лишь шесть минут (0,6% от нормы), в 2018-м — 12 часов (67% от нормы), а в прошлом году этот показатель составил восемь часов (44% от нормы)."Несмотря на то что первый месяц зимы в Москве по количеству часов продолжительности солнечного сияния занимает самое последние место в году — по статистике столичного гелиографа, наблюдается только 18 солнечных часов, или восемь процентов от возможного при ясном небе, тем не менее декабрь 2020 года сегодня досрочно становится самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений", — сказал Тишковец."Причиной тому стал очень продолжительный период аномально высокого атмосферного давления — более 180 часов показания барометров превышали отметку 761 миллиметр ртутного столба, что десятикратно дольше средних значений метеостатистики", — добавил синоптик.

https://ria.ru/20201212/moskva-1588877771.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/snegopad-1588788745.html

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евгений тишковец, москва, общество