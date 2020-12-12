https://ria.ru/20201212/podlodka-1588915439.html
Подлодка "Владимир Мономах" впервые запустила четыре ракеты "Булава"
Подлодка "Владимир Мономах" впервые запустила четыре ракеты "Булава"
Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава", сообщили журналистам в российском Минобороны. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T14:57
2020-12-12T14:57
2020-12-12T15:51
охотское море
архангельская область
апл владимир мономах
безопасность
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава", сообщили журналистам в российском Минобороны.Залповый пуск выполнили в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельба велась из подводного положения в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме."По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", — сказали в ведомстве.Как отметили в Минобороны, при подготовке и проведении пусков экипаж атомного подводного крейсера "Владимир Мономах" проявил высокий профессионализм и морскую выучку.Ранее подлодка запускала только две ракеты "Булава" в одном залпе — в ноябре 2015 года из Белого моря по полигону Кура.Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" — атомная подводная лодка четвертого поколения. Его основное вооружение — 16 баллистических ракет "Булава", несущих ядерные боевые части.
https://ria.ru/20200910/apl-1576979250.html
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РИА Новости
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Кадры запуска баллистических ракет с подлодки "Владимир Мономах"
Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава", сообщили журналистам в российском Минобороны. Залповый пуск выполнили в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельба велась из подводного положения в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.
2020-12-12T14:57
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РИА Новости
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охотское море, архангельская область, апл владимир мономах, безопасность
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах
" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава
", сообщили журналистам в российском Минобороны.
Залповый пуск выполнили в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельба велась из подводного положения в акватории Охотского моря
по полигону Чижа в Архангельской области
.
Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме.
"По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", — сказали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, при подготовке и проведении пусков экипаж атомного подводного крейсера "Владимир Мономах" проявил высокий профессионализм и морскую выучку.
Ранее подлодка запускала только две ракеты "Булава" в одном залпе — в ноябре 2015 года из Белого моря по полигону Кура.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" — атомная подводная лодка четвертого поколения. Его основное вооружение — 16 баллистических ракет "Булава", несущих ядерные боевые части.