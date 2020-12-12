https://ria.ru/20201212/podarok-1588886958.html

Психологи рассказали, что подарить близким на Новый год, если нет денег

Психологи рассказали, что подарить близким на Новый год, если нет денег

Ценность подарка выражается не в деньгах, считают опрошенные РИА Новости психологи: можно сделать человеку дорогой сюрприз и не оставить в его душе отклика, или РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T10:24

2020-12-12T10:24

2020-12-12T10:24

новый год—2021

психолог

подарок

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588855032_0:32:2900:1663_1920x0_80_0_0_3012f27285d42fc14e812bccdbfd30c9.jpg

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Ценность подарка выражается не в деньгах, считают опрошенные РИА Новости психологи: можно сделать человеку дорогой сюрприз и не оставить в его душе отклика, или же, напротив – не потратить ни рубля, но подойти к делу творчески, с юмором, оригинально, иными словами подарить добро, что и является целью любого подарка."Подарок – это не про деньги. Можно сделать открытку и написать такой текст, который тронет до глубины души. Можно написать маленькую записочку, сделать подарок своими руками – здесь уже ваша фантазия. Не нужно упираться в денежные знаки. Есть народное выражение: не надо дарить отдарки", - советует практикующий семейный психолог, действительный член Европейской Ассоциации Психотерапии (EAP) и Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Обухова.Подарок, считает Обухова, – это когда человеку дарят добро, а дар как порыв сердца. Главное – красиво подать. "Это очень важно", - добавила психолог.С мнением Обуховой о том, что подарок должен быть сделан от души, согласился врач психиатр-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.Также психолог поделился запоминающимся случаем из своей жизни, который ещё раз доказывает, что в памяти остаются только те подарки, которые делаются от сердца."Был как-то у нас эпизод на корпоративе: молодые сотрудницы администрации нашего института сочинили персонализированную песню, в которой каждый куплет был посвящён одному из преподавателей, в том числе и мне. Это был очень приятный сюрприз. Я должен сказать, что у каждого нашего профессора, по-моему, есть это видео в качестве памяти. Это совершенно прекрасная память, мы часто вспоминаем этот эпизод", - сказал Файнзильберг.По мнению кандидата психологических наук Вадима Мямлина, отсутствие денег, конечно же, усложняет процесс выбора новогоднего подарка, но существуют другие способы порадовать близкого человека."Без денег много ограничений, конечно же. Но ведь можно организовать какое-то совместное занятие. Например, посмотреть хороший и познавательный фильм или заставляющий задуматься сериал. Например, фильм "Двадцать одно" поможет увидеть мир с другой, необычной стороны, а может и вовсе изменить вас самих", - порекомендовал Мямлин.

https://ria.ru/20201212/podarki-1588877242.html

https://ria.ru/20201211/podarki-1588854383.html

https://sn.ria.ru/20201211/novyy-god-1588725082.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психолог, подарок, общество