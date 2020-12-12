https://ria.ru/20201212/podarki-1588877242.html
В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
Письма Деду Морозу приходят круглый год, дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, а взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T07:44
2020-12-12T07:44
2020-12-12T07:44
дед мороз
великий устюг
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Светлана Задёра. Письма Деду Морозу приходят круглый год, дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, а взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье, рассказали РИА Новости пресс-службе российского Деда Мороза."Заветные желания почти не изменились. Всегда и все дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, часто просят ролики, книжки, кукол, роботов. Взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье себе и своим родным", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588876581.html
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дед мороз, великий устюг, общество