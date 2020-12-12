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В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
Письма Деду Морозу приходят круглый год, дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, а взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T07:44
2020-12-12T07:44
дед мороз
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Светлана Задёра. Письма Деду Морозу приходят круглый год, дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, а взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье, рассказали РИА Новости пресс-службе российского Деда Мороза."Заветные желания почти не изменились. Всегда и все дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, часто просят ролики, книжки, кукол, роботов. Взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье себе и своим родным", - добавил собеседник.
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дед мороз, великий устюг, общество

В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год

07:44 12.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Светлана Задёра. Письма Деду Морозу приходят круглый год, дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, а взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье, рассказали РИА Новости пресс-службе российского Деда Мороза.
"Письма Деду Морозу приходят круглый год. Весной и летом - чуть меньше, а осенью и зимой, в преддверии Дня рождения Деда Мороза и Нового года, количество писем увеличивается. На сегодняшний день и за все годы работы почты Деда Мороза в Великом Устюге в адрес Волшебника поступило почти 4 миллиона писем от детей и взрослых со всего мира", - рассказали в пресс-службе.
"Заветные желания почти не изменились. Всегда и все дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, часто просят ролики, книжки, кукол, роботов. Взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье себе и своим родным", - добавил собеседник.
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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