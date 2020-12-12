https://ria.ru/20201212/pkhuket-1588821475.html

Жителю Пхукета удалось увидеть, как черепаха откладывает яйца на пляже

Жителю Пхукета удалось увидеть, как черепаха откладывает яйца на пляже

На пляже Банг-Кван в провинции Пханг-Нга обнаружили очередное гнездо с черепашьими яйцами, причем в этот раз даже удалось увидеть и земноводное, которое их... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T00:38

2020-12-12T00:38

2020-12-12T00:38

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На пляже Банг-Кван в провинции Пханг-Нга обнаружили очередное гнездо с черепашьими яйцами, причем в этот раз даже удалось увидеть и земноводное, которое их отложило, сообщает газета "Новости Пхукета".Морскую черепаху заметил ночью местный житель Сомйот Саовианг. Около 2:00 он позвонил в офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR), откуда на пляж отправили сотрудники Второго операционного центра морских национальных парков Пхукета.К моменту приезда специалистов животное еще не закончило обустройство кладки.Эксперты обнаружили 143 яйца, из которых 116 были признаны жизнеспособными. При этом выбранное для кладки место оказалось неудачным из-за угрозы затопления в прилив, поэтому ее перенесли в новую безопасную локацию.Сотрудники нацпарка полагают, что эта черепаха уже не первый раз появляется на пляже. Они считают, что именно она отложила яйца чуть севернее нынешнего места 20 ноября.

https://ria.ru/20200906/cherepakhi-1576781929.html

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