В США летчикам разрешили прививаться вакцинами компаний Pfizer и BioNTech
20:38 12.12.2020 (обновлено: 20:55 12.12.2020)
© REUTERS / Bryan WoolstonУказатель в Университете здравоохранения, где будет проходить введение вакцины Pfizer против коронавируса (COVID-19)
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу дало летчикам разрешение на введение вакцины компаний Pfizer и Moderna, однако после этого им придется 48 часов воздержаться от управления воздушным судном.
В заявлении на сайте управления сообщается, что вакцину могут получить как пилоты, так и авиадиспетчеры, у которых есть медицинские сертификаты FAA. При этом после введения вакцины им необходимо будет "соблюсти 48-часовой период, прежде чем снова начать выполнять свои авиационные обязанности, касающиеся вопросов безопасности, такие, как полеты или контроль воздушного движения".
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Федеральное управление отмечает, что 48-часовой период после вакцины от COVID-19 не является исключительным, так как после введения других вакцин, например, от брюшного тифа и туберкулеза, сотрудники FAA также должны выждать время перед продолжением работы.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в пятницу одобрило вакцину, созданную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Компания Moderna также подала заявку FDA на лицензирование для экстренного использования.
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