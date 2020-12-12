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https://ria.ru/20201212/piloty-1588948096.html
В США летчикам разрешили прививаться вакцинами компаний Pfizer и BioNTech
В США летчикам разрешили прививаться вакцинами компаний Pfizer и BioNTech
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу дало летчикам разрешение на введение вакцины компаний Pfizer и Moderna, однако после этого им... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T20:38
2020-12-12T20:55
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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здоровье - общество
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу дало летчикам разрешение на введение вакцины компаний Pfizer и Moderna, однако после этого им придется 48 часов воздержаться от управления воздушным судном.В заявлении на сайте управления сообщается, что вакцину могут получить как пилоты, так и авиадиспетчеры, у которых есть медицинские сертификаты FAA. При этом после введения вакцины им необходимо будет "соблюсти 48-часовой период, прежде чем снова начать выполнять свои авиационные обязанности, касающиеся вопросов безопасности, такие, как полеты или контроль воздушного движения".Федеральное управление отмечает, что 48-часовой период после вакцины от COVID-19 не является исключительным, так как после введения других вакцин, например, от брюшного тифа и туберкулеза, сотрудники FAA также должны выждать время перед продолжением работы.Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в пятницу одобрило вакцину, созданную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Компания Moderna также подала заявку FDA на лицензирование для экстренного использования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, faa, здоровье - общество, pfizer, inc., сша

В США летчикам разрешили прививаться вакцинами компаний Pfizer и BioNTech

20:38 12.12.2020 (обновлено: 20:55 12.12.2020)
 
© REUTERS / Bryan WoolstonУказатель в Университете здравоохранения, где будет проходить введение вакцины Pfizer против коронавируса (COVID-19)
Указатель в Университете здравоохранения, где будет проходить введение вакцины Pfizer против коронавируса (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© REUTERS / Bryan Woolston
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу дало летчикам разрешение на введение вакцины компаний Pfizer и Moderna, однако после этого им придется 48 часов воздержаться от управления воздушным судном.
В заявлении на сайте управления сообщается, что вакцину могут получить как пилоты, так и авиадиспетчеры, у которых есть медицинские сертификаты FAA. При этом после введения вакцины им необходимо будет "соблюсти 48-часовой период, прежде чем снова начать выполнять свои авиационные обязанности, касающиеся вопросов безопасности, такие, как полеты или контроль воздушного движения".
В США объявлено о начале вакцинации - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
Вчера, 10:04Знатоки
В США объявлено о начале вакцинации
Федеральное управление отмечает, что 48-часовой период после вакцины от COVID-19 не является исключительным, так как после введения других вакцин, например, от брюшного тифа и туберкулеза, сотрудники FAA также должны выждать время перед продолжением работы.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в пятницу одобрило вакцину, созданную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Компания Moderna также подала заявку FDA на лицензирование для экстренного использования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
Вчера, 05:34Распространение нового коронавируса
NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыFAAЗдоровье - ОбществоPfizer, Inc.США
 
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