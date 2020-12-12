https://ria.ru/20201212/piloty-1588948096.html

В США летчикам разрешили прививаться вакцинами компаний Pfizer и BioNTech

В США летчикам разрешили прививаться вакцинами компаний Pfizer и BioNTech

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу дало летчикам разрешение на введение вакцины компаний Pfizer и Moderna, однако после этого им... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T20:38

2020-12-12T20:38

2020-12-12T20:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

faa

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу дало летчикам разрешение на введение вакцины компаний Pfizer и Moderna, однако после этого им придется 48 часов воздержаться от управления воздушным судном.В заявлении на сайте управления сообщается, что вакцину могут получить как пилоты, так и авиадиспетчеры, у которых есть медицинские сертификаты FAA. При этом после введения вакцины им необходимо будет "соблюсти 48-часовой период, прежде чем снова начать выполнять свои авиационные обязанности, касающиеся вопросов безопасности, такие, как полеты или контроль воздушного движения".Федеральное управление отмечает, что 48-часовой период после вакцины от COVID-19 не является исключительным, так как после введения других вакцин, например, от брюшного тифа и туберкулеза, сотрудники FAA также должны выждать время перед продолжением работы.Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в пятницу одобрило вакцину, созданную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Компания Moderna также подала заявку FDA на лицензирование для экстренного использования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/1588886335.html

https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588875056.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, faa, здоровье - общество, pfizer, inc., сша