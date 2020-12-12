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В Калуге прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

В Калуге прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

Деды Морозы и Снегурочки прошли парадом по центру Калуги в честь открытия проекта "Калуга - новогодняя столица России 2021", сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T19:27

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2020-12-12T19:47

калужская область

новый год

калуга

общество

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КАЛУГА, 12 дек - РИА Новости. Деды Морозы и Снегурочки прошли парадом по центру Калуги в честь открытия проекта "Калуга - новогодняя столица России 2021", сообщило правительство региона.В субботу в Калуге стартовали торжества в рамках всероссийского проекта "Калуга - новогодняя столица России 2021", которые продлятся по 9 января."В рамках первого дня реализации проекта прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Около 250 человек, одетых в традиционные костюмы главных праздничных персонажей, прошли по центральным улицам города от площади Победы до площади Старый торг, где состоялось официальное открытие торжеств", - говорится в сообщении.В шествии приняли участие все желающие жители города и области, имеющие соответствующие костюмы. О возможности принять в нем участие сообщалось на интернет-ресурсах городской управы. Заявки принимало управление культуры областного центра."Новогодняя столица России" - проект Министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.

калуга

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новый год, калуга, общество