https://ria.ru/20201212/parad-1588916611.html

В Калуге в честь открытия новогодней столицы пройдет парад Дедов Морозов

В Калуге в честь открытия новогодней столицы пройдет парад Дедов Морозов

Более 300 Дедов Морозов и Снегурочек пройдут парадом по центру Калуги 12 декабря в честь открытия проекта "Калуга – новогодняя столица России". РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T15:12

2020-12-12T15:12

2020-12-12T15:12

калужская область

владислав шапша

снегурочка

новый год

дед мороз

калужская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156288/54/1562885494_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_0429ab77bf0ad470c4a4fdf2641cfa29.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Более 300 Дедов Морозов и Снегурочек пройдут парадом по центру Калуги 12 декабря в честь открытия проекта "Калуга – новогодняя столица России".С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021"."Праздник начнется с самого утра субботы. В 10:50 в Калугу из Москвы приедет ретро-поезд с туристами, которые будут у нас весь день до 19:00. Дальше у нас в этот день в Доме народного творчества и кино "Центральный" откроется всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел, откроется фестиваль новогодних подарков на Театральной улице, откроется резиденция Параскевы - покровительницы калужских мастеров, в нашем Доме мастеров", - рассказала РИА Новости начальник управления культуры Калуги Яна Васина.Центральным событием дня станет церемония открытия проекта."В 16:00 от площади Победы стартует парад Дедов Морозов и Снегурочек. Планируется, что в этом мероприятии примут участие более 300 персонажей. Парад финиширует на площади Старый Торг в 16:30, и начнется церемония открытия проекта", - рассказала собеседница агентства. В торжестве примут участие губернатор региона Владислав Шапша и глава Калуги Дмитрий Денисов. После церемонии гостей праздника ожидает фейерверк.В воскресенье к уже работающим площадкам присоединится еще одна – в Центральном парке культуры и отдыха откроют резиденцию Калужского Деда Мороза. Она будет работать на протяжении всего проекта по выходным, а с 1 по 8 января – каждый день, с 14:00 до 18:00."Перед резиденцией будут работать аниматоры, которые будут веселить детей, ожидающих визита к Деду Морозу и Снегурочке. Посещение резиденции будет условно-индивидуальным: ребенок заходит, например, с мамой, и там общается с дедушкой и его внучкой. На руки детей Дед Мороз брать не будет, как раньше, из-за эпидемиологических ограничений. Мы специально сделали скамеечку, на которой ребенок будет сидеть напротив Деда Мороза и общаться", - рассказала Яна Васина. Каждому ребенку вручат именную грамоту о посещении резиденции."Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.Ранее в интернете появилась петиции за отмену статуса Калуги как новогодней столицы и за перенос праздника на зиму 2022 года. За два дня петицию подписали почти 1,4 тысячи человек. Горожане полагают, что наплыв туристов повлечет за собой рост заболеваемости COVID-19. При этом региональные власти заявили РИА Новости, что праздничные мероприятия не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными на территории Калужской области.

https://ria.ru/20201211/kaluga-1588772285.html

https://ria.ru/20201208/kaluga-1588282133.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, снегурочка, новый год, дед мороз, калужская область, общество