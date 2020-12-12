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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201212/parad-1588916611.html
В Калуге в честь открытия новогодней столицы пройдет парад Дедов Морозов
В Калуге в честь открытия новогодней столицы пройдет парад Дедов Морозов
Более 300 Дедов Морозов и Снегурочек пройдут парадом по центру Калуги 12 декабря в честь открытия проекта "Калуга – новогодняя столица России". РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:12
2020-12-12T15:12
калужская область
владислав шапша
снегурочка
новый год
дед мороз
калужская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Более 300 Дедов Морозов и Снегурочек пройдут парадом по центру Калуги 12 декабря в честь открытия проекта "Калуга – новогодняя столица России".С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021"."Праздник начнется с самого утра субботы. В 10:50 в Калугу из Москвы приедет ретро-поезд с туристами, которые будут у нас весь день до 19:00. Дальше у нас в этот день в Доме народного творчества и кино "Центральный" откроется всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел, откроется фестиваль новогодних подарков на Театральной улице, откроется резиденция Параскевы - покровительницы калужских мастеров, в нашем Доме мастеров", - рассказала РИА Новости начальник управления культуры Калуги Яна Васина.Центральным событием дня станет церемония открытия проекта."В 16:00 от площади Победы стартует парад Дедов Морозов и Снегурочек. Планируется, что в этом мероприятии примут участие более 300 персонажей. Парад финиширует на площади Старый Торг в 16:30, и начнется церемония открытия проекта", - рассказала собеседница агентства. В торжестве примут участие губернатор региона Владислав Шапша и глава Калуги Дмитрий Денисов. После церемонии гостей праздника ожидает фейерверк.В воскресенье к уже работающим площадкам присоединится еще одна – в Центральном парке культуры и отдыха откроют резиденцию Калужского Деда Мороза. Она будет работать на протяжении всего проекта по выходным, а с 1 по 8 января – каждый день, с 14:00 до 18:00."Перед резиденцией будут работать аниматоры, которые будут веселить детей, ожидающих визита к Деду Морозу и Снегурочке. Посещение резиденции будет условно-индивидуальным: ребенок заходит, например, с мамой, и там общается с дедушкой и его внучкой. На руки детей Дед Мороз брать не будет, как раньше, из-за эпидемиологических ограничений. Мы специально сделали скамеечку, на которой ребенок будет сидеть напротив Деда Мороза и общаться", - рассказала Яна Васина. Каждому ребенку вручат именную грамоту о посещении резиденции."Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.Ранее в интернете появилась петиции за отмену статуса Калуги как новогодней столицы и за перенос праздника на зиму 2022 года. За два дня петицию подписали почти 1,4 тысячи человек. Горожане полагают, что наплыв туристов повлечет за собой рост заболеваемости COVID-19. При этом региональные власти заявили РИА Новости, что праздничные мероприятия не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными на территории Калужской области.
https://ria.ru/20201211/kaluga-1588772285.html
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владислав шапша, снегурочка, новый год, дед мороз, калужская область, общество

В Калуге в честь открытия новогодней столицы пройдет парад Дедов Морозов

15:12 12.12.2020
 
© Фото : музей-заповедник "Томская Писаница"Парад Дедов Морозов
Парад Дедов Морозов - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : музей-заповедник "Томская Писаница"
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Более 300 Дедов Морозов и Снегурочек пройдут парадом по центру Калуги 12 декабря в честь открытия проекта "Калуга – новогодняя столица России".
С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021".
"Праздник начнется с самого утра субботы. В 10:50 в Калугу из Москвы приедет ретро-поезд с туристами, которые будут у нас весь день до 19:00. Дальше у нас в этот день в Доме народного творчества и кино "Центральный" откроется всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел, откроется фестиваль новогодних подарков на Театральной улице, откроется резиденция Параскевы - покровительницы калужских мастеров, в нашем Доме мастеров", - рассказала РИА Новости начальник управления культуры Калуги Яна Васина.
Центральным событием дня станет церемония открытия проекта.
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Вчера, 15:58Туризм
В новогодней столице России Калуге в праздники парковки будут бесплатными
"В 16:00 от площади Победы стартует парад Дедов Морозов и Снегурочек. Планируется, что в этом мероприятии примут участие более 300 персонажей. Парад финиширует на площади Старый Торг в 16:30, и начнется церемония открытия проекта", - рассказала собеседница агентства. В торжестве примут участие губернатор региона Владислав Шапша и глава Калуги Дмитрий Денисов. После церемонии гостей праздника ожидает фейерверк.
В воскресенье к уже работающим площадкам присоединится еще одна – в Центральном парке культуры и отдыха откроют резиденцию Калужского Деда Мороза. Она будет работать на протяжении всего проекта по выходным, а с 1 по 8 января – каждый день, с 14:00 до 18:00.
"Перед резиденцией будут работать аниматоры, которые будут веселить детей, ожидающих визита к Деду Морозу и Снегурочке. Посещение резиденции будет условно-индивидуальным: ребенок заходит, например, с мамой, и там общается с дедушкой и его внучкой. На руки детей Дед Мороз брать не будет, как раньше, из-за эпидемиологических ограничений. Мы специально сделали скамеечку, на которой ребенок будет сидеть напротив Деда Мороза и общаться", - рассказала Яна Васина. Каждому ребенку вручат именную грамоту о посещении резиденции.
Новогоднее украшение Калуги - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 19:57Туризм
Власти новогодней столицы России обещают безопасные праздничные гулянья
"Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.
Ранее в интернете появилась петиции за отмену статуса Калуги как новогодней столицы и за перенос праздника на зиму 2022 года. За два дня петицию подписали почти 1,4 тысячи человек. Горожане полагают, что наплыв туристов повлечет за собой рост заболеваемости COVID-19. При этом региональные власти заявили РИА Новости, что праздничные мероприятия не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными на территории Калужской области.
 
Калужская областьВладислав ШапшаСнегурочкаНовый годДед МорозКалужская областьОбщество
 
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