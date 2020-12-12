https://ria.ru/20201212/pandemiya-1588959139.html

Глава BioNTech назвал возможный срок отступления пандемии коронавируса

Глава BioNTech назвал возможный срок отступления пандемии коронавируса

Пандемию коронавируса удастся взять под контроль к концу лета следующего года, заявил в интервью телеканалу Fox News Угур Шахин - генеральный директор... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T23:03

2020-12-12T23:03

2020-12-12T23:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пандемию коронавируса удастся взять под контроль к концу лета следующего года, заявил в интервью телеканалу Fox News Угур Шахин - генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.Он отметил, что уже к апрелю следующего года вакцинация сможет серьезно изменить ситуацию в борьбе с коронавирусом."Мы убеждены, что сможем обеспечить 1,3 миллиарда доз вакцины в 2021 году, мы также планируем... проводим оценку того, сможем ли мы доставить еще больше доз в 2021 году", - добавил Шахин.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer и BioNTech от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Он заверил, что "первая вакцинация произойдет меньше чем через 24 часа", сообщив, что поставки вакцины в различные штаты уже начались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588875582.html

https://ria.ru/20201129/pandemiya-1586870970.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, сша