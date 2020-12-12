Глава BioNTech назвал возможный срок отступления пандемии коронавируса
23:03 12.12.2020 (обновлено: 23:05 12.12.2020)
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пандемию коронавируса удастся взять под контроль к концу лета следующего года, заявил в интервью телеканалу Fox News Угур Шахин - генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.
Мы знаем, что решение найдено и что мы можем произвести много доз вакцин, мы знаем, что от этих вакцин будет польза, тех, которые показали эффективность. И поэтому мы должны быть уверены, что мы сможем контролировать эту болезнь и пандемию самое позднее к концу следующего лета.
Он отметил, что уже к апрелю следующего года вакцинация сможет серьезно изменить ситуацию в борьбе с коронавирусом.
"Мы убеждены, что сможем обеспечить 1,3 миллиарда доз вакцины в 2021 году, мы также планируем... проводим оценку того, сможем ли мы доставить еще больше доз в 2021 году", - добавил Шахин.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer и BioNTech от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Он заверил, что "первая вакцинация произойдет меньше чем через 24 часа", сообщив, что поставки вакцины в различные штаты уже начались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.