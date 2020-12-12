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https://ria.ru/20201212/pandemiya-1588959139.html
Глава BioNTech назвал возможный срок отступления пандемии коронавируса
Глава BioNTech назвал возможный срок отступления пандемии коронавируса
Пандемию коронавируса удастся взять под контроль к концу лета следующего года, заявил в интервью телеканалу Fox News Угур Шахин - генеральный директор... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T23:03
2020-12-12T23:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пандемию коронавируса удастся взять под контроль к концу лета следующего года, заявил в интервью телеканалу Fox News Угур Шахин - генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.Он отметил, что уже к апрелю следующего года вакцинация сможет серьезно изменить ситуацию в борьбе с коронавирусом."Мы убеждены, что сможем обеспечить 1,3 миллиарда доз вакцины в 2021 году, мы также планируем... проводим оценку того, сможем ли мы доставить еще больше доз в 2021 году", - добавил Шахин.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer и BioNTech от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Он заверил, что "первая вакцинация произойдет меньше чем через 24 часа", сообщив, что поставки вакцины в различные штаты уже начались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588875582.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, сша

Глава BioNTech назвал возможный срок отступления пандемии коронавируса

23:03 12.12.2020 (обновлено: 23:05 12.12.2020)
 
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / John Minchillo
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пандемию коронавируса удастся взять под контроль к концу лета следующего года, заявил в интервью телеканалу Fox News Угур Шахин - генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

Мы знаем, что решение найдено и что мы можем произвести много доз вакцин, мы знаем, что от этих вакцин будет польза, тех, которые показали эффективность. И поэтому мы должны быть уверены, что мы сможем контролировать эту болезнь и пандемию самое позднее к концу следующего лета.

Угур Шахин
гендиректор компании BioNTech
Он отметил, что уже к апрелю следующего года вакцинация сможет серьезно изменить ситуацию в борьбе с коронавирусом.
"Мы убеждены, что сможем обеспечить 1,3 миллиарда доз вакцины в 2021 году, мы также планируем... проводим оценку того, сможем ли мы доставить еще больше доз в 2021 году", - добавил Шахин.
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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer и BioNTech от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Он заверил, что "первая вакцинация произойдет меньше чем через 24 часа", сообщив, что поставки вакцины в различные штаты уже начались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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