https://ria.ru/20201212/palestina-1588930489.html
В Палестине рассчитывают получить вакцину "Спутник V" в январе
В Палестине рассчитывают получить вакцину "Спутник V" в январе
Российская вакцина "Спутник V" поступит в Палестину в январе, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела агентству shehabnews. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:35
2020-12-12T17:35
2020-12-12T17:45
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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ГАЗА, 12 дек - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" поступит в Палестину в январе, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела агентству shehabnews."Четыре миллиона доз российской вакцины будут доставлены в Палестину в новом году, с конца января до начала февраля. Вакцина Pfizer требует очень низких температур, минус 70, у нас нет оборудования, поэтому мы отказались от этого варианта", - цитирует агентство заявление министра."Палестина получит около 4 миллионов доз вакцины. Первой партии, которая прибудет в Палестину, хватит на 3% граждан. В первую очередь, будут привиты сотрудники медицинских служб, служб безопасности и средств массовой информации", - добавил она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588800934.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, палестина