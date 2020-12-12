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https://ria.ru/20201212/palestina-1588930489.html
В Палестине рассчитывают получить вакцину "Спутник V" в январе
В Палестине рассчитывают получить вакцину "Спутник V" в январе
Российская вакцина "Спутник V" поступит в Палестину в январе, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела агентству shehabnews. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:35
2020-12-12T17:45
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
палестина
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ГАЗА, 12 дек - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" поступит в Палестину в январе, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела агентству shehabnews."Четыре миллиона доз российской вакцины будут доставлены в Палестину в новом году, с конца января до начала февраля. Вакцина Pfizer требует очень низких температур, минус 70, у нас нет оборудования, поэтому мы отказались от этого варианта", - цитирует агентство заявление министра."Палестина получит около 4 миллионов доз вакцины. Первой партии, которая прибудет в Палестину, хватит на 3% граждан. В первую очередь, будут привиты сотрудники медицинских служб, служб безопасности и средств массовой информации", - добавил она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, палестина

В Палестине рассчитывают получить вакцину "Спутник V" в январе

17:35 12.12.2020 (обновлено: 17:45 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Сотрудники упаковывают вакцину Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ГАЗА, 12 дек - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" поступит в Палестину в январе, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела агентству shehabnews.
"Четыре миллиона доз российской вакцины будут доставлены в Палестину в новом году, с конца января до начала февраля. Вакцина Pfizer требует очень низких температур, минус 70, у нас нет оборудования, поэтому мы отказались от этого варианта", - цитирует агентство заявление министра.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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"Палестина получит около 4 миллионов доз вакцины. Первой партии, которая прибудет в Палестину, хватит на 3% граждан. В первую очередь, будут привиты сотрудники медицинских служб, служб безопасности и средств массовой информации", - добавил она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыПалестина
 
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