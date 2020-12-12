https://ria.ru/20201212/oblysenie-1588906185.html
Названо простое средство против облысения
Названо простое средство против облысения
Экстракт красного клевера способен остановить выпадение волос, сообщает Express cо ссылкой на исследование британских ученых. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T13:24
2020-12-12T13:24
2020-12-12T15:07
здоровье
общество
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Экстракт красного клевера способен остановить выпадение волос, сообщает Express cо ссылкой на исследование британских ученых.Специалисты отобрали 30 мужчин, страдающих облысением, и рекомендовали им регулярно наносить на кожу голову пятипроцентный экстракт красного клевера.Через четыре месяца у добровольцев был зафиксирован 13-процентный рост волос и 29-процентное снижение цикла их выпадения.В другом эксперименте приняли участие 109 женщин в периоде постменопаузы. По словам испытуемых, использование экстракта в течение 90 дней значительно улучшило структуру, внешний вид и общее качество волосяного покрова.Ученые отмечают, что, несмотря на очевидный положительный эффект, перед использованием средства необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
https://ria.ru/20201203/oblysenie-1587572610.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Экстракт красного клевера способен остановить выпадение волос, сообщает Express
cо ссылкой на исследование британских ученых.
Специалисты отобрали 30 мужчин, страдающих облысением, и рекомендовали им регулярно наносить на кожу голову пятипроцентный экстракт красного клевера.
Через четыре месяца у добровольцев был зафиксирован 13-процентный рост волос и 29-процентное снижение цикла их выпадения.
В другом эксперименте приняли участие 109 женщин в периоде постменопаузы. По словам испытуемых, использование экстракта в течение 90 дней значительно улучшило структуру, внешний вид и общее качество волосяного покрова.
Ученые отмечают, что, несмотря на очевидный положительный эффект, перед использованием средства необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.