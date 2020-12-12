https://ria.ru/20201212/nagrada-1588940554.html

Зеленский наградил нацгвардейца, которого судили за убийство в Донбассе

Зеленский наградил нацгвардейца, которого судили за убийство в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени украинского военного Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T19:21

2020-12-12T19:21

2020-12-12T19:21

генеральная прокуратура рф

владимир зеленский

мвд украины

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КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени украинского военного Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но оправдали, сообщила пресс-служба офиса главы государства в субботу."Президент Украины Владимир Зеленский, принимая во внимание ходатайство министерства внутренних дел Украины, подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени", - говорится в сообщении на сайте офиса.Также в пресс-службе отметили, что Маркив был несправедливо осужден к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако сумел доказать свою невиновность и получить свободу."Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они не попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина - это один из моих базовых принципов", - приводит сайт офиса слова Зеленского.Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли под минометным обстрелом в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов.Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционная жалоба на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года была подана 20 ноября. Третьего ноября уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что апелляционный суд в Милане оправдал Маркива. На следующий день он прилетел в Киев.Одиннадцатого декабря Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест украинского нацгвардейца Виталия Маркива. В России украинцу вменяется убийство общеопасным способом по мотивам национальной/политической ненависти. Кого именно – Андреа Роккелли или Андрея Миронова, - не уточняется. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20201211/rozysk-1588741787.html

https://ria.ru/20201127/ukraina-1586703585.html

италия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, владимир зеленский, мвд украины, италия, украина, в мире