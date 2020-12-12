https://ria.ru/20201212/moskva-1588920198.html

На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы

На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы

Неизвестные сорвали пломбы на входе в клуб Adrenaline Stadium, который ранее был опечатан за нарушения мер профилактики COVID-19 во время концерта группы... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T15:46

2020-12-12T15:46

2020-12-12T15:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Неизвестные сорвали пломбы на входе в клуб Adrenaline Stadium, который ранее был опечатан за нарушения мер профилактики COVID-19 во время концерта группы "Кипелов", сообщила журналистам начальник территориального отдела, главный государственный санитарный врач по Северному административному округу Москвы Вера Тарасова.Ранее стало известно, что Роспотребнадзор выявил нарушения при проведении в Adrenaline Stadium концерта группы "Кипелов": администрация недостаточно следила за соблюдением дистанции между зрителями и масочно-перчаточного режима. Уточнялось, что "организуются мероприятия с целью опечатывания помещений клуба"."7 декабря был опечатан главный вход в помещения концертного зала, а также вход для VIP-зрителей. В настоящее время пломбы по опечатыванию сорваны. В связи с этим в настоящее время проводится повторное опечатывание", - сказала Тарасова.Она добавила, что информация об инциденте будет направлена в ОВД САО, а также в Савеловский суд."Расследование по срыву пломб будет вести полиция, было ли это случайно или преднамеренно. Судя по публикациям, которые есть в сети о ООО "Национальная концертная компания", можно предположить, что ими сорваны, но доказательная база - это функция управления внутренних дел",- отметила Тарасова.

https://ria.ru/20201205/kontsert-1587802940.html

https://ria.ru/20201212/moskva-1588906308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия