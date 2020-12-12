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https://ria.ru/20201212/moskva-1588920198.html
На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы
На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы
Неизвестные сорвали пломбы на входе в клуб Adrenaline Stadium, который ранее был опечатан за нарушения мер профилактики COVID-19 во время концерта группы... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:46
2020-12-12T15:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Неизвестные сорвали пломбы на входе в клуб Adrenaline Stadium, который ранее был опечатан за нарушения мер профилактики COVID-19 во время концерта группы "Кипелов", сообщила журналистам начальник территориального отдела, главный государственный санитарный врач по Северному административному округу Москвы Вера Тарасова.Ранее стало известно, что Роспотребнадзор выявил нарушения при проведении в Adrenaline Stadium концерта группы "Кипелов": администрация недостаточно следила за соблюдением дистанции между зрителями и масочно-перчаточного режима. Уточнялось, что "организуются мероприятия с целью опечатывания помещений клуба"."7 декабря был опечатан главный вход в помещения концертного зала, а также вход для VIP-зрителей. В настоящее время пломбы по опечатыванию сорваны. В связи с этим в настоящее время проводится повторное опечатывание", - сказала Тарасова.Она добавила, что информация об инциденте будет направлена в ОВД САО, а также в Савеловский суд."Расследование по срыву пломб будет вести полиция, было ли это случайно или преднамеренно. Судя по публикациям, которые есть в сети о ООО "Национальная концертная компания", можно предположить, что ими сорваны, но доказательная база - это функция управления внутренних дел",- отметила Тарасова.
https://ria.ru/20201205/kontsert-1587802940.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы

15:46 12.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Неизвестные сорвали пломбы на входе в клуб Adrenaline Stadium, который ранее был опечатан за нарушения мер профилактики COVID-19 во время концерта группы "Кипелов", сообщила журналистам начальник территориального отдела, главный государственный санитарный врач по Северному административному округу Москвы Вера Тарасова.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор выявил нарушения при проведении в Adrenaline Stadium концерта группы "Кипелов": администрация недостаточно следила за соблюдением дистанции между зрителями и масочно-перчаточного режима. Уточнялось, что "организуются мероприятия с целью опечатывания помещений клуба".
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"7 декабря был опечатан главный вход в помещения концертного зала, а также вход для VIP-зрителей. В настоящее время пломбы по опечатыванию сорваны. В связи с этим в настоящее время проводится повторное опечатывание", - сказала Тарасова.
Она добавила, что информация об инциденте будет направлена в ОВД САО, а также в Савеловский суд.
"Расследование по срыву пломб будет вести полиция, было ли это случайно или преднамеренно. Судя по публикациям, которые есть в сети о ООО "Национальная концертная компания", можно предположить, что ими сорваны, но доказательная база - это функция управления внутренних дел",- отметила Тарасова.
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