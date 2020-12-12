https://ria.ru/20201212/moskva-1588906308.html

Ресторану в Москве, где проходил концерт Niletto, грозит закрытие

Ресторану в Москве, где проходил концерт Niletto, грозит закрытие

Бару-ресторану Bla Bla Bar, где 11 декабря проходил концерт музыканта Niletto, грозит закрытие на срок до 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19,... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T13:24

2020-12-12T13:24

2020-12-12T13:24

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бару-ресторану Bla Bla Bar, где 11 декабря проходил концерт музыканта Niletto, грозит закрытие на срок до 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов."В ходе обследования инспекторским составом ОАТИ Москвы по адресу: улица Лесная, дом 20, строение 5, был выявлен факт проведения развлекательного мероприятия в ресторане Bla Bla Bar. В данном заведении проводился концерт певца Niletto. Были выявлены грубые нарушения по соблюдению социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима, что является нарушением указа мэра Москвы №68",- сказал Михайлов.Он отметил, что заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда."Также информация о выявленных нарушениях в ресторане будет передана в столичный Роспотребнадзор",- добавил инспектор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201208/kontserty-1588225416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество