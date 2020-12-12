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Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички Валентину Гафту
Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички Валентину Гафту
Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички скончавшемуся актеру Валентину Гафту, если поступит предложение, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:45
2020-12-12T12:14
евгений герасимов
умер валентин гафт
валентин гафт
московская городская дума
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички скончавшемуся актеру Валентину Гафту, если поступит предложение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Актер Валентин Гафт скончался в субботу, сообщил театр Современник. Актеру было 85 лет."Это огромнейшая утрата, уходят самые-самые последние из могикан. Я и дружил с ним, вместе снимались. Уверен, что табличка на его доме появится, если поступит предложение. Мы поддержим предложения его коллег", - сообщил Герасимов.
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евгений герасимов, умер валентин гафт, валентин гафт, московская городская дума, общество

Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички Валентину Гафту

11:45 12.12.2020 (обновлено: 12:14 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНародный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт
Народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички скончавшемуся актеру Валентину Гафту, если поступит предложение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Актер Валентин Гафт скончался в субботу, сообщил театр Современник. Актеру было 85 лет.
"Это огромнейшая утрата, уходят самые-самые последние из могикан. Я и дружил с ним, вместе снимались. Уверен, что табличка на его доме появится, если поступит предложение. Мы поддержим предложения его коллег", - сообщил Герасимов.
Актер Валентин Гафт во время выступления в музыкально-поэтической композиции с хором Владимира Минина Скажи, он дьявол или Бог...? - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12:02Культура
Валентин Гафт: актер, острослов и фанатик сцены
 
Евгений ГерасимовУмер Валентин ГафтВалентин ГафтМосковская городская думаОбщество
 
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