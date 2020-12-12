https://ria.ru/20201212/mosgorduma-1588894516.html
Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички Валентину Гафту
Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички Валентину Гафту
Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички скончавшемуся актеру Валентину Гафту, если поступит предложение, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:45
2020-12-12T11:45
2020-12-12T12:14
евгений герасимов
умер валентин гафт
валентин гафт
московская городская дума
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички скончавшемуся актеру Валентину Гафту, если поступит предложение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Актер Валентин Гафт скончался в субботу, сообщил театр Современник. Актеру было 85 лет."Это огромнейшая утрата, уходят самые-самые последние из могикан. Я и дружил с ним, вместе снимались. Уверен, что табличка на его доме появится, если поступит предложение. Мы поддержим предложения его коллег", - сообщил Герасимов.
https://ria.ru/20201212/gaft-1588896228.html
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евгений герасимов, умер валентин гафт, валентин гафт, московская городская дума, общество