https://ria.ru/20201212/mosgorduma-1588894516.html

Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички Валентину Гафту

Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички Валентину Гафту

Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички скончавшемуся актеру Валентину Гафту, если поступит предложение, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:45

2020-12-12T11:45

2020-12-12T12:14

евгений герасимов

умер валентин гафт

валентин гафт

московская городская дума

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички скончавшемуся актеру Валентину Гафту, если поступит предложение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Актер Валентин Гафт скончался в субботу, сообщил театр Современник. Актеру было 85 лет."Это огромнейшая утрата, уходят самые-самые последние из могикан. Я и дружил с ним, вместе снимались. Уверен, что табличка на его доме появится, если поступит предложение. Мы поддержим предложения его коллег", - сообщил Герасимов.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588896228.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений герасимов, умер валентин гафт, валентин гафт, московская городская дума, общество