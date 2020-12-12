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https://ria.ru/20201212/mks-1588923186.html
На МКС отказала российская система получения кислорода
На МКС отказала российская система получения кислорода
На борту Международной космической станции вновь вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ", следует из переговоров экипажа с Землей,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:23
2020-12-12T16:46
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На борту Международной космической станции вновь вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Находящаяся в модуле "Звезда" система трижды отказывала в октябре. Как тогда рассказали РИА Новости в "Роскосмосе", экипаж МКС под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом разобрал "Электрон-ВМ" и изучал его на предмет неисправностей. В декабре госкорпорация сообщила, что работу системы восстановили.Согласно переговорам, в субботу днем космонавт Сергей Рыжиков сообщил в подмосковный Центр управления полетами об аварийном выключении "Электрона". Он добавил, что отказ произошел из-за низкого давления в системе и по времени совпал с отключением пылесоса, используемого для уборки на российском сегменте МКС. Многократные попытки включить "Электрон" не привели к успеху, специалисты на Земле разбираются с проблемой.Запасы кислорода есть как на самой станции, так и на прибывающих туда грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://radiosputnik.ria.ru/20201212/mks-1588912098.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

На МКС отказала российская система получения кислорода

16:23 12.12.2020 (обновлено: 16:46 12.12.2020)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На борту Международной космической станции вновь вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Находящаяся в модуле "Звезда" система трижды отказывала в октябре. Как тогда рассказали РИА Новости в "Роскосмосе", экипаж МКС под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом разобрал "Электрон-ВМ" и изучал его на предмет неисправностей. В декабре госкорпорация сообщила, что работу системы восстановили.
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
14:40
Американский сегмент МКС остался без связи с Землей из-за сбоя
Согласно переговорам, в субботу днем космонавт Сергей Рыжиков сообщил в подмосковный Центр управления полетами об аварийном выключении "Электрона". Он добавил, что отказ произошел из-за низкого давления в системе и по времени совпал с отключением пылесоса, используемого для уборки на российском сегменте МКС. Многократные попытки включить "Электрон" не привели к успеху, специалисты на Земле разбираются с проблемой.
Запасы кислорода есть как на самой станции, так и на прибывающих туда грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
03:10
Новая российская орбитальная станция сможет работать бесконечно долго
 
Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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