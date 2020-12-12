https://ria.ru/20201212/mks-1588923186.html
На МКС отказала российская система получения кислорода
На МКС отказала российская система получения кислорода
На борту Международной космической станции вновь вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ", следует из переговоров экипажа с Землей,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:23
2020-12-12T16:23
2020-12-12T16:46
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
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космос - риа наука
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На борту Международной космической станции вновь вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Находящаяся в модуле "Звезда" система трижды отказывала в октябре. Как тогда рассказали РИА Новости в "Роскосмосе", экипаж МКС под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом разобрал "Электрон-ВМ" и изучал его на предмет неисправностей. В декабре госкорпорация сообщила, что работу системы восстановили.Согласно переговорам, в субботу днем космонавт Сергей Рыжиков сообщил в подмосковный Центр управления полетами об аварийном выключении "Электрона". Он добавил, что отказ произошел из-за низкого давления в системе и по времени совпал с отключением пылесоса, используемого для уборки на российском сегменте МКС. Многократные попытки включить "Электрон" не привели к успеху, специалисты на Земле разбираются с проблемой.Запасы кислорода есть как на самой станции, так и на прибывающих туда грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://radiosputnik.ria.ru/20201212/mks-1588912098.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса