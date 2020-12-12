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https://ria.ru/20201212/mks-1588908119.html
На американском сегменте МКС произошел отказ в системе электропитания
На американском сегменте МКС произошел отказ в системе электропитания
На американском сегменте Международной космической станции произошел отказ в системе электропитания, часть оборудования отключили, следует из переговоров... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T13:44
2020-12-12T14:26
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На американском сегменте Международной космической станции произошел отказ в системе электропитания, часть оборудования отключили, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Снаружи американского сегмента МКС находится ферма с восьмью панелями солнечных батарей, каждая из которых генерирует электричество для своего канала электропитания.Утром специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил астронавту из США Кэтлин Рубинс, что снаружи станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи.В результате на треть сократилось электропитание, поступающее на один из восьми каналов сегмента. Из-за этого в американском модуле Unity пришлось отключить датчики дыма и компьютер, не работает высокоскоростная связь с Землей и один из четырех гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

На американском сегменте МКС произошел отказ в системе электропитания

13:44 12.12.2020 (обновлено: 14:26 12.12.2020)
 
© NASAЗалив Сан-Франциско с борта Международной космической станции
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На американском сегменте Международной космической станции произошел отказ в системе электропитания, часть оборудования отключили, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Снаружи американского сегмента МКС находится ферма с восьмью панелями солнечных батарей, каждая из которых генерирует электричество для своего канала электропитания.
Утром специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил астронавту из США Кэтлин Рубинс, что снаружи станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи.
В результате на треть сократилось электропитание, поступающее на один из восьми каналов сегмента. Из-за этого в американском модуле Unity пришлось отключить датчики дыма и компьютер, не работает высокоскоростная связь с Землей и один из четырех гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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