https://ria.ru/20201212/mks-1588908119.html

На американском сегменте МКС произошел отказ в системе электропитания

На американском сегменте МКС произошел отказ в системе электропитания

На американском сегменте Международной космической станции произошел отказ в системе электропитания, часть оборудования отключили, следует из переговоров... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T13:44

2020-12-12T13:44

2020-12-12T14:26

риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На американском сегменте Международной космической станции произошел отказ в системе электропитания, часть оборудования отключили, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Снаружи американского сегмента МКС находится ферма с восьмью панелями солнечных батарей, каждая из которых генерирует электричество для своего канала электропитания.Утром специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил астронавту из США Кэтлин Рубинс, что снаружи станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи.В результате на треть сократилось электропитание, поступающее на один из восьми каналов сегмента. Из-за этого в американском модуле Unity пришлось отключить датчики дыма и компьютер, не работает высокоскоростная связь с Землей и один из четырех гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201210/mks-1588557894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса